En Santa Fe, la suba de medicamentos en 2023 llegó a 250% y superó a la inflación

En los últimos meses los medicamentos sufrieron una suba en noviembre, que en diciembre continuó y fue de aproximadamente el 30%: "Se viene sumando y hace que se torne difícil el acceso, que es lo que nos preocupa fundamentalmente desde lo sanitario".

Respecto al trato con las obras sociales, la referente destacó: "Tenemos mucha gestión de convenio y ese es el punto en el que tratamos de achicar espacios, entre lo que la obra social dispone, que también es acotado, y lo que han aumentado los medicamentos. Tratamos de hacer alguna ingeniería para continuar con el servicio, controlando mucho el gasto y que verdaderamente el que use el medicamento sea el paciente que lo necesita".

Sobre el origen de los aumentos, remarcó que "quienes forman los precios son los laboratorios".

Por otra parte, Cuello indicó que las subas afectaron el nivel de ventas de las farmacias de la región: “La gente se cuida mucho, compra estrictamente lo necesario. Sobre todo el medicamento de venta libre, donde el paciente se llevaba una tira de ibuprofeno, una de paracetamol. Ahora no es tan simple, piensa un poco más las necesidades”.

En cambio, esta tendencia no se repite en los fármacos que el paciente requiere obligatoriamente: “Obviamente, ante una necesidad no tiene opciones, porque no es una elección el medicamento, es una necesidad. Se ha visto que la gente se preocupa más y compra lo que verdaderamente necesita”.

Cómo afecta el DNU de Javier Milei al sector farmacéutico

El decreto firmado por el presidente Javier Milei permite que cualquier comercio pueda dispensar medicamentos de venta libre. Sin embargo, desde el Colegio de Farmacéuticos recordaron que en Santa Fe continúa vigente la Ley Provincial Nº 2.287, que regula el ejercicio profesional de este rubro de la salud y lo deja a cargo exclusivamente de las farmacias, por lo que ese apartado del decreto no es aplicable en Santa Fe.

En ese sentido, resaltó la importancia de la labor del farmacéutico, que está capacitado para prescribir un medicamento de venta libre: "Hemos hecho muchísimas campañas sobre la importancia del farmacéutico y el medicamento y de no comprar en lugares no habilitados".

A pesar de estar amparados por la ley, Cuello expresó la preocupación del sector por el DNU: "Habilita otras cosas que no creemos que sean convenientes. devalúan el papel del farmacéutico", se lamentó.

Por último, detalló que el Colegio mantiene reuniones con legisladores de la provincia y la Federación para informar de las consecuencias de la desregulación planteada en el DNU.

