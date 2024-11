En tres meses denunciaron 11 robos con inhibidores en la zona gastronómica de Bº Candioti: "Es la misma modalidad"

Los delincuentes acceden a los vehículos en busca de documentación y luego se dirigen al domicilio, confiados de que no hay nadie, para robar objetos de valor. La PDI investiga los casos y recomiendan tomar medidas preventivas.

La modalidad de robos con inhibidores de señal en la zona gastronómica de barrio Candioti se asentó en los últimos meses y sigue creciendo según datos de la Policía de Investigaciones. En los últimos tres meses hubo 11 denuncias de este tipo de robos, con el último antecedente del robo no solo de una casas, sino también de la camioneta de la víctima.

El modus operandi se repite. Los ladrones revisan los vehículos en busca de documentación y, luego, se dirigen al domicilio, confiando en que no habrá nadie en casa, para sustraer objetos de valor.

Entre los hechos denunciados e investigados por la PDI en los últimos tres meses ocurrieron un hecho en septiembre, seis en octubre y cuatro en lo que va de noviembre, con una marcada tendencia al alza.

Inhibidor .jpg

Acerca de las medidas preventivas a tomar para evitar este tipo de delitos, la funcionaria destacó en diálogo con LT 10: "Lo principal que se debería hacer es chequear manualmente que el vehículo haya quedado cerrado y que no haya habido algún inhibidor que haya evitado el cierre".

Y agregó: "También aconsejamos no dejar ningún tipo de documentación personal ni billeteras con documentos, como tampoco documentación del vehículo en donde conste la dirección de la propiedad ni tampoco llaves de la vivienda que faciliten la tarea de estas personas".

Robos en barrio Candioti

Cainelli posicionó a la zona de bares de barrio Candioti como el foco en donde suceden la mayor cantidad de estos casos: "Actúan en esos lugares donde se va a comer o tomar algo, lo que ellos aprovechan y obtienen resultado pudiendo abrir vehículos y operando de esa manera".

Consultada por si se pudo identificar si se trata del accionar de una banda en particular o de delincuentes aislados, Cainelli respondió: "Estamos en plena investigación, no podría afirmar que son una o dos bandas, pero si que se tratan de organizaciones que trabajan de forma inteligente, no al azar. Tenemos ciertas lineas para guiarnos sobre esto".

Además afirmó que entre todos los hechos investigados hubo "vehículos que fueron robados que fueron utilizados nuevamente en otros ilícitos y también fueron hallados en otros lugares".

Último antecedente

Este domingo, un vecino sufrió un insólito robo en barrio Candioti mientras se encontraba en una cena familiar. En primer lugar, reportó el robo de su camioneta en la vía pública. Tras realizar la denuncia en la sede policial, fue advertido por la Policía de Investigaciones de que posiblemente también hayan ingresado a su domicilio.

"El pasado viernes nos juntamos a cenar con mis dos hermanas en el departamento de una de ellas. A eso de las 20:30 dejo estacionada la camioneta en el lugar y en el transcurso hasta las 22:30 que es cuando llegó mi otra hermana nos damos cuenta de que faltaba la camioneta donde yo la había dejado estacionada", relató la secuencia en diálogo con LT 10.

La camioneta estaba estacionada en la esquina de Güemes y Domingo Silva, en pleno barrio Candioti, aunque la vivienda que fue robada se ubica en calle Iturraspe entre Necochea y Sarmiento.

Continuando con su relato, Santiago indicó: "En la camioneta yo tenía la llave de mi casa y el carnet de conductor. Con la llave de mi casa pudieron entrar a la vivienda con tanta mala fortuna que además de robar cosas de la casa encontraron el duplicado de las llaves de mi camioneta y ahí se la llevaron".

La víctima del robo afirmó que "es algo que se está dando con mucha frecuencia", y agregó: "En las últimas semanas me enteré de al menos 15 personas que sufrieron robos similares con inhibidores. También hubo gente a la que le entraron a robar a su vivienda por la llave que encontraron en los vehículos".