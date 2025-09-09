La Convención Reformadora de Santa Fe encara este martes una nueva sesión plenaria, en la que dará sanción definitiva al texto de la nueva Constitución provincial. El debate comenzará a las 17 horas, tras la reunión de Labor Parlamentaria convocada a las 15 para ordenar los pasos finales del procedimiento.
En VIVO: la Convención reformadora define el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe
Tras dos meses de debate y votaciones, los convencionales se reúnen este martes desde las 17 para dar sanción final a la nueva Carta Magna de Santa Fe. El articulado ya está listo y contiene 161 artículos y 25 cláusulas transitorias, que reemplazarán a la Constitución de 1962.
El nuevo texto constitucional cuenta con 161 artículos y 25 cláusulas transitorias, lo que lo convierte en un documento mucho más amplio que la Carta Magna vigente de 1962, que contiene 116 artículos. Durante los últimos 15 días se votaron y redactaron los capítulos, cerrando las discusiones sobre conceptos y mecanismos.
En las horas previas a la sesión, los asesores ultimaron la compaginación final del articulado, aunque no se realizaron cambios en el contenido. El alivio y la distensión se hicieron notar entre los convencionales, especialmente en la Comisión Redactora, que trabajó en la sede del ECU de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Los números del consenso
El proceso de reforma se desarrolló en medio de tensiones políticas, pero alcanzó un grado de consenso relevante: el 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos. Desde Unidos para Cambiar Santa Fe destacaron ese resultado como una señal de legitimidad histórica.
El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, mientras que las posiciones más críticas y radicalizadas se expresaron en los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, que en varios tramos se opusieron a la redacción acordada.
El plenario de este martes estará centrado en la lectura del texto final y en los discursos de cierre, que se extenderán hasta el miércoles debido a la gran cantidad de oradores inscriptos. Una vez concluida la votación, el viernes se realizará el acto de jura de la nueva Constitución, poniendo fin al proceso reformador después de 63 años sin modificaciones en la norma suprema santafesina.
El texto de la Carta Magna
Finalmente tendrá este índice:
Preámbulo
LIBRO PRIMERO
Título Único - Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías
Capítulo Primero: Principios y Declaraciones
Capítulo Segundo: Derechos y Deberes
Capítulo Tercero - Educación:
Capítulo Cuarto - Garantías
Capítulo Quinto - Políticas públicas:
LIBRO SEGUNDO:
Título Único: - Régimen Electoral Mecanismos de Democracia Directa y
Participación Ciudadana
Capítulo Primero: Régimen Electoral
Capítulo Segundo: - Mecanismos de Democracia Directa y Participación
Ciudadana
LIBRO TERCERO
Título Primero: Poder Legislativo
Capítulo Primero - Cámara de Diputados y Diputadas
Capítulo Segundo - Cámara de Senadores
Capítulo Tercero - Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras
Capítulo Cuarto - Atribuciones del Poder Legislativo
Capítulo Quinto - Formación y Sanción de Leyes
Título Segundo - Poder Ejecutivo
Capítulo Primero - Organización
Capítulo Segundo - Elección de Gobernador y Vicegobernador
Capítulo Tercero - Atribuciones del Poder Ejecutivo
Capítulo Cuarto - Ministros del Poder Ejecutivo
Capítulo Quinto - Fiscal de Estado
Título Tercero - Poder Judicial
Capítulo Único
Título Cuarto: Ministerio Público
Capítulo Único:
Título Quinto Designación y enjuiciamiento de los jueces y procuradores del
Poder Judicial y los Fiscales y Defensores del Ministerio Público
Título Sexto- Organismos de control
Capítulo Primero - Tribunal de Cuentas
Capítulo Segundo - Defensor del Pueblo
Título Séptimo - Juicio Político
Capítulo Único
Título Octavo- Régimen Municipal
Capítulo Primero - Organización del régimen municipal
Capítulo Segundo - Regiones y Áreas metropolitanas
LIBRO CUARTO
Título Único - Reforma de la Constitución
CLÁUSULAS TRANSITORIAS