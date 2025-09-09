Uno Santa Fe | Santa Fe | Convención

En VIVO: la Convención reformadora define el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe

Tras dos meses de debate y votaciones, los convencionales se reúnen este martes desde las 17 para dar sanción final a la nueva Carta Magna de Santa Fe. El articulado ya está listo y contiene 161 artículos y 25 cláusulas transitorias, que reemplazarán a la Constitución de 1962.

9 de septiembre 2025 · 17:20hs
En VIVO: la Convención reformadora sesiona por última vez para aprobar el texto definitio de la nueva Constitución

En VIVO: la Convención reformadora sesiona por última vez para aprobar el texto definitio de la nueva Constitución

La Convención Reformadora de Santa Fe encara este martes una nueva sesión plenaria, en la que dará sanción definitiva al texto de la nueva Constitución provincial. El debate comenzará a las 17 horas, tras la reunión de Labor Parlamentaria convocada a las 15 para ordenar los pasos finales del procedimiento.

El nuevo texto constitucional cuenta con 161 artículos y 25 cláusulas transitorias, lo que lo convierte en un documento mucho más amplio que la Carta Magna vigente de 1962, que contiene 116 artículos. Durante los últimos 15 días se votaron y redactaron los capítulos, cerrando las discusiones sobre conceptos y mecanismos.

En las horas previas a la sesión, los asesores ultimaron la compaginación final del articulado, aunque no se realizaron cambios en el contenido. El alivio y la distensión se hicieron notar entre los convencionales, especialmente en la Comisión Redactora, que trabajó en la sede del ECU de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Los números del consenso

El proceso de reforma se desarrolló en medio de tensiones políticas, pero alcanzó un grado de consenso relevante: el 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos. Desde Unidos para Cambiar Santa Fe destacaron ese resultado como una señal de legitimidad histórica.

El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, mientras que las posiciones más críticas y radicalizadas se expresaron en los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, que en varios tramos se opusieron a la redacción acordada.

El plenario de este martes estará centrado en la lectura del texto final y en los discursos de cierre, que se extenderán hasta el miércoles debido a la gran cantidad de oradores inscriptos. Una vez concluida la votación, el viernes se realizará el acto de jura de la nueva Constitución, poniendo fin al proceso reformador después de 63 años sin modificaciones en la norma suprema santafesina.

El texto de la Carta Magna

Finalmente tendrá este índice:

Preámbulo

LIBRO PRIMERO

Título Único - Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías

Capítulo Primero: Principios y Declaraciones

Capítulo Segundo: Derechos y Deberes

Capítulo Tercero - Educación:

Capítulo Cuarto - Garantías

Capítulo Quinto - Políticas públicas:

LIBRO SEGUNDO:

Título Único: - Régimen Electoral Mecanismos de Democracia Directa y

Participación Ciudadana

Capítulo Primero: Régimen Electoral

Capítulo Segundo: - Mecanismos de Democracia Directa y Participación

Ciudadana

LIBRO TERCERO

Título Primero: Poder Legislativo

Capítulo Primero - Cámara de Diputados y Diputadas

Capítulo Segundo - Cámara de Senadores

Capítulo Tercero - Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras

Capítulo Cuarto - Atribuciones del Poder Legislativo

Capítulo Quinto - Formación y Sanción de Leyes

Título Segundo - Poder Ejecutivo

Capítulo Primero - Organización

Capítulo Segundo - Elección de Gobernador y Vicegobernador

Capítulo Tercero - Atribuciones del Poder Ejecutivo

Capítulo Cuarto - Ministros del Poder Ejecutivo

Capítulo Quinto - Fiscal de Estado

Título Tercero - Poder Judicial

Capítulo Único

Título Cuarto: Ministerio Público

Capítulo Único:

Título Quinto Designación y enjuiciamiento de los jueces y procuradores del

Poder Judicial y los Fiscales y Defensores del Ministerio Público

Título Sexto- Organismos de control

Capítulo Primero - Tribunal de Cuentas

Capítulo Segundo - Defensor del Pueblo

Título Séptimo - Juicio Político

Capítulo Único

Título Octavo- Régimen Municipal

Capítulo Primero - Organización del régimen municipal

Capítulo Segundo - Regiones y Áreas metropolitanas

LIBRO CUARTO

Título Único - Reforma de la Constitución

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

