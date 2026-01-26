Uno Santa Fe | Santa Fe | clausura

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

El evento fue autorizado como una reunión familiar, pero terminó siendo una fiesta electrónica con más de 100 personas. El presidente comunal, Eduardo Lorinz, advirtió que las sanciones económicas para los propietarios de los inmuebles son "muy elevadas".

26 de enero 2026 · 19:49hs
Clausura en Arroyo Leyes. Endurecen controles por ruidos molestos y eventos no autorizados en casas de alquiler.

Clausura en Arroyo Leyes. Endurecen controles por ruidos molestos y eventos no autorizados en casas de alquiler.

La tranquilidad característica de la zona costera se vio alterada el último fin de semana cuando la comuna de Arroyo Leyes, en un operativo conjunto con la Policía, procedió a la desarticulación de una fiesta clandestina y a la clausura de la propiedad privada.

El evento, que no contaba con ninguna autorización legal, superaba ampliamente los límites de concurrencia y decibeles permitidos por las ordenanzas locales.

El presidente comunal, Eduardo Lorinz, detalló en diálogo con Sol Play que el hecho se originó bajo un engaño: los organizadores habían solicitado permiso para un evento familiar de escala reducida. Sin embargo, tras una inspección de Higiene y Seguridad, que inicialmente dio el visto bueno para una reunión íntima, la situación mutó en una fiesta electrónica convocada masivamente por redes sociales.

LEER MÁS: El municipio de Rincón aplicará fuertes multas y controles nocturnos para desactivar fiestas clandestinas en quintas

El conflicto entre el descanso y la clandestinidad en Arroyo Leyes

Lorinz destacó la complejidad de gestionar una localidad que es el tercer destino turístico de la región:

Convivencia: en Arroyo Leyes conviven residentes permanentes con turistas que buscan descanso. "Estos eventos preocupan porque rompen la paz del vecino", señaló el jefe comunal.

Modus operandi: las redes sociales permiten organizar encuentros de más de 100 jóvenes en cuestión de horas, dificultando la prevención pero no la intervención.

Prohibición vigente: el mandatario recordó que en la localidad está prohibida la instalación de boliches, pubs o eventos de magnitud en casas quinta.

Responsabilidad de los propietarios

Un punto clave del mensaje comunal fue la advertencia a los dueños de las propiedades alquiladas. Según la normativa vigente, la responsabilidad legal y económica recae directamente sobre el propietario del inmueble, independientemente de quién sea el inquilino temporal.

"Las multas son fuertes y las hacemos cumplir", sentenció Lorinz, quien recomendó a los dueños de casas quinta incluir cláusulas específicas en los contratos de alquiler que prohíban expresamente la realización de eventos y el uso de música a alto volumen para resguardarse legalmente.

Gracias a la rápida denuncia de los vecinos y la intervención policial, el evento pudo ser paralizado antes de que pasara a mayores, reafirmando que la comuna posee las herramientas legales para garantizar el orden en el distrito.

clausura Arroyo Leyes fiesta electrónica
Noticias relacionadas
La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich

Bullrich volvió a hablar del caso Jeremías y dijo que la ley penal juvenil se discutirá en febrero: "El que las hace, las va a pagar"

un juez de santa fe, candidato a integrar la corte suprema provincial, se mostro a favor de bajar la edad de imputabilidad

Un juez de Santa Fe, candidato a integrar la Corte Suprema provincial, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad

pullaro sobre el caso jeremias monzon y la edad de imputabilidad: hay que adaptar la norma a los tiempos que corren

Pullaro sobre el caso Jeremías Monzón y la edad de imputabilidad: "Hay que adaptar la norma a los tiempos que corren"

abre la inscripcion al boleto educativo: todo lo que tenes que saber

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Lo último

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Último Momento
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"