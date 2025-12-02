El municipio de Rincón aplicará fuertes multas y controles nocturnos para desactivar fiestas clandestinas en quintas

Lo confirmó el responsable del área de Control del municipio de la zona de la costa, Rafael Ibañez. Los expedientes serán remitidos al juzgado de faltas y las sanciones serán económicas.

Fiestas clandestinas desactivadas en la zona de la costa santafesina

Tras las quejas de vecinos, la Municipalidad de Rincón anunció controles estrictos, sanciones económicas y un protocolo para desactivar eventos no autorizados. El titular del área de Control, Rafael Ibañez , confirmó que toda fiesta sin aviso será considerada clandestina y que ya comenzaron a individualizar casas alquiladas para “eventos masivos encubiertos”.

En los últimos días, grupos de chicos, principalmente de cuarto año, alquilaron quintas en Rincón para realizar festejos con música y alta concurrencia. Los reclamos de los residentes pusieron el tema definitivamente en agenda municipal.

Según lo que Ibañez dijo a los micrófonos de LT10, se trata solo de “un anticipo” de lo que puede suceder con la llegada de la temporada estival: “El Rincón es un territorio muy grande, con muchas casas quintas. No está prohibido alquilarlas, pero quien lo hace debe cumplir con las ordenanzas y obtener los permisos correspondientes”.

Qué exige el municipio: ordenanza, habilitación y controles

El funcionario explicó que el protocolo vigente se basa en la ordenanza 177, que regula la habilitación de quintas y espacios privados donde se realicen eventos.

Para hacerlo en regla, los organizadores deben presentar:

Habilitación municipal vigente

Certificación de seguridad estructural realizada por un arquitecto o ingeniero matriculado

Servicio de ambulancia con profesionales

Policía de servicio adicional , definido por la comisaría jurisdiccional

Presencia de inspectores municipales durante el evento

Además, Ibañez fue claro: si se cobra entrada o se venden bebidas, el evento debe cumplir obligatoriamente la ordenanza, más allá del número de asistentes. “No es simplemente una reunión familiar. Cuando hay un fin lucrativo, ya estamos frente a un evento masivo que debe ser autorizado”, remarcó.

Cómo se actuó: intervención municipal, multa y protocolo

La fiesta denunciada la semana pasada fue desactivada luego de que los vecinos llamaran a las líneas oficiales. Ibañez indicó que: se activó el protocolo de acción llamando a Monitoreo y al 911, intervinieron inspectores municipales y personal policial y se labraron actas y la causa fue elevada al juzgado de faltas municipal

Las sanciones suelen terminar en multas económicas para el propietario de la quinta, quien debe responder por no contar con habilitaciones. “Antes las multas ‘valían tres pesos’. Hoy la jueza determina un monto significativo. Después de eso, o hacen las cosas bien, o no hacen más eventos”, sostuvo Ibañez.

El municipio aclaró que no se prohíben los encuentros sociales, pero pide notificar cuando haya reuniones de más de 30 o 50 personas. Además, se aplican ordenanzas específicas por ruidos molestos, por lo que un inspector puede solicitar bajar el volumen y labrar notificaciones.

“La gente tiene que llamar. Si no nos enteramos, no podemos actuar. Pero hoy tenemos inspectores nocturnos todos los fines de semana para cubrir estos casos”, explicó el funcionario.

Datos clave para vecinos y propietarios:

Los eventos deben ser informados previamente al área de Control

Toda fiesta sin aviso es considerada clandestina

El municipio cuenta con un registro de quintas habilitadas

Si no está habilitado, el evento se desarticula

Ibañez concluyó que la intención no es prohibir la actividad, sino garantizar condiciones mínimas de seguridad para jóvenes, vecinos y propietarios: “No venimos a decir que no se puede hacer nada. Solo hay que hacer lo que corresponde: cumplir la ordenanza y avisar. La clandestinidad se terminó”.

• LEER MÁS: Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"