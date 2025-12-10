Miércoles soleado y con suba de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 22.1º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa una configuración en las masas por lo que las condiciones tienden a mejorar temporalmente, con nubosidad variable. No obstante, se prevé un ascenso gradual de las temperaturas por el aporte de aire cálido y húmedo, no descartándose eventos aislados de lloviznas y/o lluvias dispersas en la tarde de la jornada de mañana, con mejoramientos temporales .

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables y la posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles aisladas durante la tarde. Temperaturas en suave ascenso: mínima 21º y máxima 34º . Vientos leves del sector nor/noroeste, rotando a moderados a leves del sector suroeste.

En tanto se espera un viernes con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves del sector suroeste/oeste, rotando a leves del sector noroeste.

Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo algo nublado a soleado y condiciones relativamente estables, desmejorando hacia las últimas horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves del sector nor/noreste.

