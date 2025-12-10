El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

La dirigencia de Colón tiene como prioridad comenzar a saldar la deuda que mantiene el plantel con aportes externos

La dirigencia de Colón pretende esta semana pagar los tres meses que le debe al plantel.

La dirigencia de Colón que encabeza el presidente José Alonso manifestó en varias oportunidades la preocupación por la herencia recibida . Y es que son muchas las deudas que dejó la comisión directiva saliente.

Por ello, en lo inmediato, la primera cuestión a resolver tiene que ver con la deuda que mantiene el club con el plantel, ya que son tres los meses que se le adeudan a los futbolistas.

La dirigencia quiere saldar esta semana la deuda con el plantel

Antes de irse, Víctor Godano le pagó al plantel mes de agosto, pero resta abonar septiembre, octubre y noviembre. Y la intención de los directivos es saldar estos tres meses durante esta semana.

Luego con el correr de los días se irá viendo en qué fecha se terminará de pagar el mes de diciembre y aguinaldo, aunque eso será exigible en enero del 2026.

Así las cosas, en esta semana, los dirigentes quieren resolver este tema pagando los tres meses y después poder avanzar en las desvinculaciones, la más complicada sin dudas será la del Pulga Rodríguez.

Y posteriormente, en la semana próxima, Colón avanzará para saldar la deuda que mantiene con el paraguayo Alberto Espínola y así poder levantar la inhibición con FIFA.