Uno Santa Fe | Colón | Colón

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

La dirigencia de Colón tiene como prioridad comenzar a saldar la deuda que mantiene el plantel con aportes externos

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 12:28hs
La dirigencia de Colón pretende esta semana pagar los tres meses que le debe al plantel.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La dirigencia de Colón pretende esta semana pagar los tres meses que le debe al plantel.

La dirigencia de Colón que encabeza el presidente José Alonso manifestó en varias oportunidades la preocupación por la herencia recibida. Y es que son muchas las deudas que dejó la comisión directiva saliente.

Por ello, en lo inmediato, la primera cuestión a resolver tiene que ver con la deuda que mantiene el club con el plantel, ya que son tres los meses que se le adeudan a los futbolistas.

La dirigencia quiere saldar esta semana la deuda con el plantel

Antes de irse, Víctor Godano le pagó al plantel mes de agosto, pero resta abonar septiembre, octubre y noviembre. Y la intención de los directivos es saldar estos tres meses durante esta semana.

Luego con el correr de los días se irá viendo en qué fecha se terminará de pagar el mes de diciembre y aguinaldo, aunque eso será exigible en enero del 2026.

LEER MÁS: La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Así las cosas, en esta semana, los dirigentes quieren resolver este tema pagando los tres meses y después poder avanzar en las desvinculaciones, la más complicada sin dudas será la del Pulga Rodríguez.

Y posteriormente, en la semana próxima, Colón avanzará para saldar la deuda que mantiene con el paraguayo Alberto Espínola y así poder levantar la inhibición con FIFA.

Colón plantel dirigencia
Noticias relacionadas
colon volvio a tropezar en la liga argentina: cayo en un final cerrado ante salta basket

Colón volvió a tropezar en la Liga Argentina: cayó en un final cerrado ante Salta Basket

colon busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante salta basket

Colón busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante Salta Basket

se pone en marcha la era colotto en colon: cuales son las primeras medidas

Se pone en marcha la era Colotto en Colón: cuáles son las primeras medidas

la primera nacional 2026 toma forma: colon, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles