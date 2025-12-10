El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Unión conocerá este miércoles a su primer rival en la Copa Argentina 2026, como así también su hipotético camino hacia la final.

Mientras el plantel disfruta de sus vacaciones y el club empieza a diagramar la pretemporada, en Unión saben que este miércoles será una fecha clave: desde el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza se sorteará el cuadro completo de la Copa Argentina 2026, un certamen que siempre ofrece un atractivo especial por su formato, su imprevisibilidad y las oportunidades deportivas que abre para todos los participantes.

La edición 2026 volverá a contar con un mapa heterogéneo y profundamente federal:

30 equipos de la Liga Profesional

15 de la Primera Nacional

10 del Torneo Federal A

5 de la Primera B Metropolitana

4 de la Primera C

Entre ellos aparece Unión, que buscará volver a ser protagonista en un certamen donde ha logrado buenas actuaciones en los últimos años y donde cada cruce define su destino en 90 minutos, con penales en caso de empate.

El inicio: el campeón abre la competencia

Como sucede cada temporada, Independiente Rivadavia, flamante campeón, será el encargado de disputar el partido inaugural en la anteúltima semana de enero, justo antes del comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ese encuentro marcará el puntapié inicial de una Copa que, para Unión, representa una vía directa hacia la clasificación a copas internacionales y la chance de avanzar en un cuadro que, muchas veces, ofrece sorpresas.

LEER MÁS: Está en duda también la chance de que Unión realice la pretemporada en Montevideo

Los equipos que participen de Copa Libertadores o Sudamericana tendrán un calendario segmentado: no jugarán partidos de Copa Argentina en semanas de competencia internacional. Esto podría modificar el orden de los cruces y el flujo del torneo, aunque Unión, sin certámenes continentales en su agenda, tendrá mayor flexibilidad en las fechas.

Un miércoles decisivo en Ezeiza

El sorteo se realizará este miércoles 10 de diciembre, desde las 12:00, con transmisión oficial por YouTube directamente desde Ezeiza. Allí se conformará el cuadro desde los 32avos de final y se conocerá el rival que tendrá Unión en su debut.

Los hinchas tatengues estarán atentos: de la ubicación en el cuadro dependerá si el equipo enfrenta desde el inicio a un conjunto de Primera, a un club del Ascenso o si le espera un recorrido más exigente o más favorable.

Entre los posibles rivales aparecen gigantes como Boca, River, Racing o San Lorenzo; equipos competitivos como Lanús, Talleres o Estudiantes; y otras instituciones del ascenso que suelen dar golpes memorables, como Chaco For Ever, Deportivo Maipú, Estudiantes de Río Cuarto, Olimpo o San Martín de Tucumán.

También se destacan los recientemente clasificados, como Claypole, que se metió en el cuadro tras una histórica serie de penales.

Un certamen que siempre motiva a Unión

En el club santafesino entienden que la Copa Argentina puede ofrecer un impulso futbolístico y anímico en un año cargado de competencia. La expectativa está puesta en conocer el rival, la sede y el posible recorrido.

Este miércoles, el Tatengue empezará a descubrir su camino en un torneo que, año tras año, demuestra que cualquier cosa puede pasar.