En el primer mes de cuarentena, las estaciones de servicio de la ciudad presentaban una caída del 90 por ciento en promedio en las ventas de combustible. En la actualidad, con la flexibilización de varias actividades comerciales "la situación mejoró, pero dentro de un contexto de pérdida aún", indicó el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), Alberto Boz.

En diálogo con #UNOEnLaRadio, programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes desde las 16 por radio Sol 91.5, el referente de Faeni expuso su preocupación por la situación del sector, habida cuenta que dentro de las pérdidas de ventas que aún presentan las estaciones de servicio, "el 63 por ciento de lo que paga un usuario en surtidor, son impuestos".

COMBUSTIBLE NAFTA NOCHE UNO de Santa Fe/Archivo

"En la actualidad la situación de ventas progresó un poco, sin los consumos de tanque lleno aún, estamos hablando de bajas que oscilan entre el 45 y 55 por ciento en estaciones de servicio de ciudades. Más aliviada es la posición de los establecimientos ruteros, que están relacionados a la venta de gasoil de la mano de los productores agrícolas, no obstante, las mermas allí se posicionan en un 30 por ciento promedio", subrayó Boz y continuó: "La normalidad de ventas, prepandemia y cuarentena, indicaba 350 mil litros mensuales de ventas en ciudades. Hoy estamos en 150 mil litros promedio, siempre teniendo en cuenta que las ganancias en precio bruto sobre surtidor por carga de combustible, ronda entre un 7 y un 12 por ciento dependiendo del producto".

Según estiman informaciones que arrojan las petroleras, hasta abril de 2021 no se van a recuperar los volúmenes de venta que las estaciones de servicio presentaban antes de la pandemia. “Lo que no vendimos en este tiempo, ya no lo vamos a vender, estamos hablando de pérdidas netas de comercialización que no se recuperan. El 90 por ciento de las estaciones están por debajo del punto de equilibrio, es decir, que los empresarios del sector tuvieron que afrontar de su bolsillo los costos de estructuras para seguir con las puertas abiertas de los establecimientos", manifestó el referente de Faeni.

"Como los especialistas en salud diagramaron un protocolo de acción ante la pandemia para cuidar la salud de todos los ciudadanos, ahora las pequeñas y medianas empresas, las verdaderas dadoras de trabajo, le pedimos a los especialistas en economía que analicen la forma de reactivar la rueda comercial para que no se pierdan puestos laborales ni empresas", finalizó Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior.

