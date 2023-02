Estafas virtuales: le piden mayor seguridad a las empresas telefónicas al momento de validar la identidad de clientes

Explicó que no están cambiando las modalidades de estafas sino los temas y desde la Defensoría del Pueblo están planeando medidas para combatirlas. "Con el Enacom venimos trabajando desde septiembre del año pasado, incluso a partir de unas reuniones sugerimos hablar de la temática de SIM Swapping en una jornada de ciberseguridad ciudadana que se hizo en octubre del año pasado. Y en enero de este año hubo un fallo de la jueza que intima a las compañías prestadoras de servicio de telefonía a implantar mayor seguridad a la hora de verificar la identidad de las personas tanto a la hora de pedir una copia SIM, ya sea porque cambiaron el teléfono o se les dañó y también a la venta de los sin prepagos en cualquier comercio. En este caso, cualquiera con la fotocopia de un documento va y compra, a veces sin el DNI, a nombre mío, cinco chips que después son utilizados en algunas ocasiones para cometer delito y uno termina involucrado en una causa", indicó la experta.

estafas virtuales defensoría.jpg

Detalló que el problema del SIM Swapping funciona por medio de procedimientos de ingeniería social, es decir de recolectar la información que hay de manera pública con el fin de suplantar la identidad del cliente y pedirle a las empresas telefónicas la copia del SIM. Allí hay mucha información cargada como contactos, la sincronización de las cuentas de Google, la línea como segundo factor de autenticación para recuperar contraseñas o instalar aplicaciones. "Entonces lo que veníamos trabajando con el Enacom es que ellos como ente de control empiecen a poner en práctica una resolución del 2016 que hay para controlar las empresas telefónicas a la hora de que entreguen las copias SIM", manifestó.

Para evitar caer en estos delitos, Martínez recomendó no brindar demasiada información en redes sociales, tener las cuentas privadas, no dejar las sesiones iniciadas y estar atentos a cualquiera falla en la línea que se presente, de ser así automáticamente hay que contactarse con la empresa telefónica para ver si hubo o no un pedido de SIM.

Escuchá la entrevista completa acá: