Una lista "interminable": lo que dejó la reunión de vecinos de Bº Barranquitas con funcionarios de Seguridad

En diálogo con UNO, representantes de la Red de Vecinales por la Seguridad acercaron un diagnóstico de lo que dejó un encuentro en donde según reflejaron quienes estuvieron presentes "no transcurrió en buenos términos, las partes no se escucharon y se hizo sentir la lista interminable de reclamos. Uno entiende la bronca de la gente porque no ven respuestas".