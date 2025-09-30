Uno Santa Fe | Santa Fe | San Jerónimo

Este 30 de septiembre se conmemora a San Jerónimo, el patrono de la ciudad: qué servicios funcionan

Santa Fe celebra San Jerónimo, por lo que no habrá clases este lunes en la ciudad. Tampoco habrá administración pública, ni bancos

30 de septiembre 2025 · 07:58hs
Este 30 de septiembre se conmemora a San Jerónimo, el patrono de la ciudad: qué servicios funcionan

José Busiemi/ UNO Santa Fe

No existen documentos con la fecha en que San Jerónimo fue señalado santo patrono de Santa Fe; en actas perdidas del Cabildo pueden haberse consignado tales datos. Es probable que la elección para el patronazgo haya sido por sorteo, modalidad habitual en la época, con cédulas para que el azar decida a cuál santo encomendar la protección de la ciudad.

La primera noticia que se posee sobre la celebración, la registra el acta capitular del 16 de septiembre de 1590. Para esa fecha –la ciudad aún no poseía la Iglesia Mayor– los regidores acordaron hacer todas las cosas necesarias para regocijar la fiesta del patrono San Jerónimo.

La celebración incluía la realización de corridas de toros con puyas –acto que organizaba el mayordomo de la ciudad–, la Santa Misa, el paseo solemne del estandarte real y la salida procesional del santo, constituían parte de los oficios. Y todos los 30 de septiembre se renovaban los rituales.

La Santa Sede reconoció este patronazgo sobre la provincia y la ciudad el 8 de julio de 1949.

La existencia histórica de San Jerónimo

Doctor de la Iglesia, nació en Stridón, en al región de Dalmacia (actualmente Croacia y Montenegro) en el año 342. Estudió en Roma y dominó a la perfección el latín, el griego, el hebreo y el arameo.

En Constantinopla estudió Sagradas Escrituras con San Gregorio Nacianeno para regresar luego a Roma donde formó parte del Concilio reunido por el papa San Dámaso.

Este lo nombró como su secretario y le encomendó que revisara la versión latina de los Evangelios y de los Salmos. Marchó a Oriente y se retiró a una cueva de Belén.

Fue entonces donde se dedicó de lleno a la traducción del Antiguo Testamento al latín. Esta traducción de la Santa Biblia al latín, conocida como “Vulgata” (o traducción hecha para el pueblo o vulgo) fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos.

Su actividad apologética se orientó a la defensa de la virginidad de María, la veneración de los mártires y las reliquias y el Estado monástico.

Falleció el 30 de septiembre del año 420 y sus restos descansan en Santa María la Mayor en Roma.

La iconografía del santo patrono

Existen dos fórmulas de representación de San Jerónimo. Una de ellas, la que pertenece a la colección del MHPSF lo muestra como un anacoreta, semidesnudo y cubierto por un manto rojo, contemplando la cruz y golpeándose el pecho con una piedra. Con una pluma en la mano o una piedra para golpearse el pecho. Una calavera en la tabla sobre la que escribía y en la que se apilaban los libros que leía. Y un león que custodiaba la cueva como manifestación de agradecimiento hacia el santo que lo había curado de una herida en una de sus patas. Si bien la pieza presenta faltantes especialmente de sus brazos, todo hace indicar que respetaba esta fórmula iconográfica. Baste la comparación con la imagen que se exhibe y venera en la Iglesia Basílica de Santa Fe de la Vera Cruz.

San Jerónimo santo patrono Santa Fe

La otra fórmula iconográfica lo muestra como cardenal, tal como puede verse en el altar mayor de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe de nuestra ciudad.

Qué servicios habrá el Día de San Jerónimo

En el marco del día del patrono de la ciudad de Santa Fe, San Jerónimo, varias actividades se verán afectadas y tendrán una jornada no laborable. Por ello, no habrá clases, administración pública, ni bancos.

Al tratarse de un día no laborable, quienes trabajen no están obligados a recibir pago extra o doble. Sobre este punto, la Ley Provincial N° 6.326 establece: "La suspensión obligatoria de toda actividad en la Administración Pública, Bancos, Seguros y actividades afines en la jurisdicción respectiva, excepto para aquellos servicios que, por su naturaleza, se consideren imprescindibles por afectar al interés público".

Servicios afectados

Debido al asueto administrativo por la festividad del patrono de la capital provincial, la Municipalidad comunica los servicios de recolección de residuos, Cementerio y Seom, entre otros.

Residuos

La recolección de residuos se prestará en los horarios estipulados y en su modalidad habitual en lo que refiere a barrido, limpieza y levante de montones. Se recuerda a los vecinos que los martes corresponde sacar residuos húmedos. En tanto, los Eco Puntos permanecerán cerrados

Cementerio

En la necrópolis local, el horario de visitas será de 8 a 17.30. Mientras que las inhumaciones serán de 7.30 a 11.30.

Tribunal de Faltas

Por su parte, el Tribunal de Faltas atenderá en el horario de 8 a 16, en sus oficinas de San Luis 3078, al igual que el Corralón Municipal.

Transporte, Las Bicis y Seom

Respecto del sistema público “Las Bicis” podrá utilizarse de manera habitual de 6.30 a 21. En tanto, el transporte público de pasajeros por colectivo funcionará con la modalidad de los días sábados, como es habitual ante cada feriado local. El Seom no estará operativo y el estacionamiento será libre retomando el servicio el miércoles 1, a partir de las 7.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal, ubicadas en Obispo Gelabert 3691; Avenida Gorriti 3902; y en la plaza Evita de la manzana 7 de Alto Verde, permanecerán cerradas.

Mercado Norte

El tradicional paseo de calle Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas en forma normal de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30.

Centros turísticos de informes

En la Terminal de Ómnibus el horario de atención será de 8 a 20, y en las oficinas del Puerto de la ciudad, de 12 a 19.

En tanto, la oficina ubicada en el casco histórico no tendrá atención al público.

