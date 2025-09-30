Martes algo nublado en la ciudad de Santa Fe pero con buen tiempo

Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

30 de septiembre 2025 · 07:42hs
El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, pero con presencia de algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.7º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera durante la jornada un cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando a moderados del sector sureste.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 12º y máxima de 26º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste y disminuyendo su intensidad.

Por último jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 28º. Vientos leves del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

