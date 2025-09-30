El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, pero con presencia de algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.7º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera durante la jornada un cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando a moderados del sector sureste.
Martes algo nublado en la ciudad de Santa Fe pero con buen tiempo
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
30 de septiembre 2025 · 07:42hs
Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 12º y máxima de 26º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste y disminuyendo su intensidad.
Por último jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 28º. Vientos leves del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.
