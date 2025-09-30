Martes algo nublado en la ciudad de Santa Fe pero con buen tiempo

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, pero con presencia de algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.7º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera durante la jornada un cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando a moderados del sector sureste.