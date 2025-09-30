Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 30 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

30 de septiembre 2025 · 07:01hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por tendido de nueva línea aérea de media tensión y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este martes 30 septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

, SANTA FE

• 7 a 11 en la zona de: Chaco, Monseñor Rodríguez, avenida Circunvalación y Fray de Aroca

• 12 a 15 en la zona de: Lisandro de la Torre, entre San Martín y Cruz Roja Argentina

SANTO TOMÉ

• 8 a 9 en la zona de: Avellaneda, Mateo Booz, Centenario e Iriondo

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

