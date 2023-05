Este viernes arrancan las lluvias y seguirían hasta la semana que viene

"Las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región el predominio de un sistema frío el cual se encuentra influenciado por corrientes cálidas en altura, mientras que en la superficie actúan corrientes relativamente frías que transportan humedad desde el océano Atlántico. Esta situación genera que, si bien las condiciones son estables, las jornadas se mantengan mayormente nubladas con posibilidad de lluvias débiles o lloviznas entre la tarde de hoy y por lo menos el domingo, no descartándose que dicha situación se extienda a la semana que viene. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia: Cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables. Alguna posibilidad de lluvias débiles hacia la tarde o la tarde/noche. Temperaturas en descenso y poca amplitud térmica. Vientos leves del sector este, rotando al sur/sureste e incrementando levemente su intensidad", detallaron desde el Centro de Infamaciones Meteorológicas. La temeperaturá mínima sería de 15º C, mientras que la máxima de 20º C.