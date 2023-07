"Estos no son": las últimas palabras que anticiparon el cruel asesinato en barrio Roma

"No vayas, es lejos, a lo mejor te tienden una emboscada": la advertencia de la mamá del joven asesinado en Bº Roma

El amigo de Demarchi, que logró sobrevivir a la balacera, relató cómo se desencadenó la trágica estafa: "Vinimos a comprar una moto. Estábamos parados y salieron tres personas caminando y cuando los vimos le dije «estos no son» y sacaron armas, nos apuntaron y pegaron tres tiros (cuando intentaron escapar). A mí me apuntaron en la cabeza. Tenían las caras destapadas", expresó el joven entre lágrimas. Los estafados llegaron desde Sancti Spiritu, localidad ubicada a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Venado Tuerto, para concretar la compra.

homicidio compra moto barrio roma 3.jpg El lugar en donde mataron a un joven que llegó a la ciudad para la compra de una moto. UNO Santa Fe

Respecto a cómo concretaron la compra del vehículo, sostuvo: "Mi amigo (Franco Demarchi) se contactó por WhatsApp, pedían $1.200.000 por la moto". El joven aseguró que los delincuentes sabían que contaban con esa suma de dinero.

Por otro lado, la inquilina de la casa donde terminó la camioneta incrustada, habló cómo su hijo de 11 años se salvó del impacto: "La dueña de la casa sintió el choque y el derrape, salió y se encontró con esto. Me llamó a mí, que estaba en el trabajo y mi nene estaba durmiendo adentro, gracias a Dios no le pasó nada, ni se enteró de hecho. Nos vinimos apenas nos dijo y nos encontramos con que hay una persona fallecida dentro de la camioneta", expresó la mujer.

homicidio compra moto barrio roma 1.jpg El lugar en donde mataron a un joven que llegó a la ciudad para la compra de una moto. UNO Santa Fe

La mujer rompió en llanto por la tragedia: "Hay un chico muerto de la camioneta, aparentemente fue una estafa. Es gente que no es del barrio, porque acá te juro que no pasa nada, es supertranquilo, acá tengo la tranquilidad que no tenía cuando vivía en barrio Candioti. Es un hecho superaislado".

