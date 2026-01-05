Evacuaron un edificio del Centro por una fuga de gas y trasladaron a un joven al Hospital Cullen

Un importante operativo de emergencia se desarrolló en calle San Martín al 1800, entre Moreno y Corrientes , en el sur de la ciudad de Santa Fe, donde un edificio fue evacuado en su totalidad a raíz de una fuga de gas detectada en uno de los departamentos.

Como consecuencia del incidente, un joven debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen luego de haber sido hallado desvanecido dentro de su vivienda, ubicada en el tercer piso del edificio. La persona habría sufrido una inhalación de monóxido de carbono y, tras recibir oxígeno, se encontraría fuera de peligro .

El llamado de alerta se produjo luego de que vecinos y familiares notaran la situación del joven y dieran aviso inmediato al 911, lo que activó el protocolo de emergencia.

Evacuación total

Por razones de seguridad, las autoridades dispusieron la evacuación completa del edificio mientras se realizan las tareas de control y reparación correspondientes.

Aunque algunos vecinos manifestaron no haber percibido olor a gas, la decisión de evacuar fue adoptada de manera preventiva ante el riesgo que implicaba la posible fuga. Personal de Litoral Gas continúa trabajando en el lugar junto a bomberos zapadores para determinar el origen del escape y garantizar que la estructura sea segura antes de permitir el reingreso de los residentes.