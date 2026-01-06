Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

El inicio de la pretemporada dejó mensajes claros del cuerpo técnico. Unión ya analiza salidas, contratos en revisión que impactan en el armado del plantel.

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 12:10hs
Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Prensa Unión

El arranque de la pretemporada de Unión empezó a marcar definiciones fuertes. Tomás González y Daniel Juárez volvieron de sus préstamos, pero Leonardo Madelón no los tendría en cuenta y su futuro en el club aparece comprometido, en un mercado que exige decisiones rápidas y precisas.

Unión y un mercado que empieza a depurar el plantel

Ambos futbolistas retomaron los trabajos en el predio rojiblanco tras sus pasos por Arsenal y Gimnasia de Jujuy, respectivamente. Sin embargo, puertas adentro ya se sabe que no forman parte del proyecto deportivo que el cuerpo técnico imagina para la temporada. En un plantel que busca competitividad y recambio, los márgenes para sostener apuestas que no explotaron se reducen.

No es un dato menor que tanto Rayo González como Pajarito Juárez encadenaron varias cesiones a préstamo sin lograr consolidarse. Esa trayectoria, lejos de fortalecerlos, hoy juega en contra a la hora de proyectarles un rol dentro del equipo principal.

LEER MÁS: Unión trabaja con al menos tres futbolistas apartados: ¿no viajarán a Uruguay?

Contratos, rescisiones y el riesgo de perder patrimonio

Los dos jugadores tienen vínculo vigente hasta diciembre, lo que abre un escenario complejo. Para que vuelvan a salir a préstamo deberían renovar contrato, una opción que hoy parece poco viable. Por eso, en los pasillos del club empieza a tomar fuerza la alternativa de una rescisión de común acuerdo, que les permitiría quedar en libertad de acción.

Desde lo institucional, el panorama genera incomodidad: Unión corre el riesgo de resignar patrimonio, aunque el balance deportivo no ofrece demasiados argumentos para sostenerlos. Son casos que recuerdan a otros desenlaces recientes, donde la expectativa inicial nunca se tradujo en rendimiento sostenido.

La pretemporada en Uruguay acelera decisiones

En lo inmediato, quedar fuera de la delegación que viaje a Uruguay para los primeros compromisos amistosos sería una señal contundente. En el fútbol, los gestos pesan tanto como las palabras, y esa ausencia podría acelerar definiciones.

LEER MÁS: Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

La última palabra quedará en manos de la dirección deportiva, que deberá cerrar estos frentes con rapidez y criterio. El mercado no espera y Unión necesita claridad para avanzar, depurar y construir un plantel acorde a las exigencias que vendrán.

Unión pretemporada Leonardo Madelón Daniel Juárez Tomás González
Noticias relacionadas
15 de Abril Foto: prensa Unión

Unión ya tiene agenda confirmada: días, horarios y rivales para el arranque del Torneo Apertura

union trabaja con al menos tres futbolistas apartados: ¿no viajaran a uruguay?

Unión trabaja con al menos tres futbolistas apartados: ¿no viajarán a Uruguay?

union vuelve a obras con un objetivo claro y el estreno de ariel rearte en el banco

Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

union movio sus fichas bajo los tres palos y espera por matias mansilla

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Lo último

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Último Momento
Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Ovación
CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe