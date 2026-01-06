Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

El inicio de la pretemporada dejó mensajes claros del cuerpo técnico. Unión ya analiza salidas, contratos en revisión que impactan en el armado del plantel.

El arranque de la pretemporada de Unión empezó a marcar definiciones fuertes. Tomás González y Daniel Juárez volvieron de sus préstamos, pero Leonardo Madelón no los tendría en cuenta y su futuro en el club aparece comprometido, en un mercado que exige decisiones rápidas y precisas.

Ambos futbolistas retomaron los trabajos en el predio rojiblanco tras sus pasos por Arsenal y Gimnasia de Jujuy , respectivamente. Sin embargo, puertas adentro ya se sabe que no forman parte del proyecto deportivo que el cuerpo técnico imagina para la temporada. En un plantel que busca competitividad y recambio, los márgenes para sostener apuestas que no explotaron se reducen .

No es un dato menor que tanto Rayo González como Pajarito Juárez encadenaron varias cesiones a préstamo sin lograr consolidarse. Esa trayectoria, lejos de fortalecerlos, hoy juega en contra a la hora de proyectarles un rol dentro del equipo principal.

Contratos, rescisiones y el riesgo de perder patrimonio

Los dos jugadores tienen vínculo vigente hasta diciembre, lo que abre un escenario complejo. Para que vuelvan a salir a préstamo deberían renovar contrato, una opción que hoy parece poco viable. Por eso, en los pasillos del club empieza a tomar fuerza la alternativa de una rescisión de común acuerdo, que les permitiría quedar en libertad de acción.

Desde lo institucional, el panorama genera incomodidad: Unión corre el riesgo de resignar patrimonio, aunque el balance deportivo no ofrece demasiados argumentos para sostenerlos. Son casos que recuerdan a otros desenlaces recientes, donde la expectativa inicial nunca se tradujo en rendimiento sostenido.

La pretemporada en Uruguay acelera decisiones

En lo inmediato, quedar fuera de la delegación que viaje a Uruguay para los primeros compromisos amistosos sería una señal contundente. En el fútbol, los gestos pesan tanto como las palabras, y esa ausencia podría acelerar definiciones.

La última palabra quedará en manos de la dirección deportiva, que deberá cerrar estos frentes con rapidez y criterio. El mercado no espera y Unión necesita claridad para avanzar, depurar y construir un plantel acorde a las exigencias que vendrán.