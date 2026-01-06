¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Federico Rasmussen no continuaría en Godoy Cruz y comenzó a sonar en Colón, que pretende un central zurdo

El mercado en Colón sigue al rojo vivo y en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la alternativa de un defensor: Federico Rasmussen , que no continuaría en Godoy Cruz tras el descenso. Tiene contrato hasta diciembre, pero la idea de común acuerdo es que salga, siempre y cuando le sirva a todas las partes.

Desde Mendoza informan de que el zaguero busca un nuevo rumbo, luego de una temporada difícil con el Tomba. En ese contexto, asoma el supuesto interés del sabalero, por encima de otros sondeos que aparecieron desde Primera División.

Uno de ellos sería Sarmiento, aunque la propuesta era por un préstamo sin cargo, una alternativa que no terminó de seducir ni al jugador, a su entorno y ni hablar al Bodeguero.

El interés sabalero no sorprendería, ya que Ezequiel Medrán pretende sumar un central zurdo para completar su idea. Llegó Pier Barrios (es derecho), pero el DT busca equilibrar la zaga con un defensor de ese perfil natural, algo que hoy no tiene en el plantel, porque después están Zahir Ibarra y Nicolás Thaller. Rasmussen reúne características que seducen: experiencia, presencia aérea y salida clara desde el fondo.

image En Mendoza indican que Federico Rasmussen tiene chances de llegar a Colón.

Federico Rasmussen, en la carpeta de Colón

Federico Rasmussen, nacido en Coronel Dorrego el 4 de marzo de 1992, tiene 33 años, mide 1,91 metro y viene de disputar 26 partidos con Godoy Cruz en la última temporada, un ciclo que culminó con el descenso del conjunto mendocino.

Por ahora se trata de una versión que fue tomando fuerza en las últimas horas y que todavía debe traducirse en gestiones formales. En Colón observan, analizan y evalúan tiempos. El nombre está sobre la mesa y la necesidad existe. Restará ver si el interés termina de bajar al terreno de los hechos y Rasmussen se transforma en algo más que un rumor en el mundo sabalero.