Uno Santa Fe | Santa Fe | Cardiopatías Congénitas

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo

Los cambios en el programa nacional de cardiopatías congénitas y la caída del convenio quirúrgico entre la provincia y el Garrahan generan incertidumbre en Santa Fe, donde hay niños que esperan ser operados y familias advierten sobre el impacto en la atención pública.

6 de enero 2026 · 20:15hs
Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo.

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo.

La situación del programa de cardiopatías congénitas genera preocupación en Santa Fe. Familias y organizaciones advierten sobre el debilitamiento de dos pilares clave del sistema: el programa nacional que articula la atención desde la detección hasta el tratamiento, y el programa provincial de cirugías, hoy virtualmente paralizado.

En ese contexto, desde la Fundación Cardiopatías Congénitas advierten que hay niños en hospitales públicos como el Cullen, el Alassia y el Vilela que se encuentran en espera de ser operados.

Una de las referentes de la fundación, referente Erica Bode, describió el escenario con una palabra que se repite: incertidumbre. “Eso es lo primero que nos nace decir ante esta situación. Se nos caen muchos años de trabajo, esa es la verdad”, sostuvo.

LEER MÁS: Un hospital de Rosario autorizará el ingreso de animales de compañía como apoyo emocional para niños internados

Bode recordó que la Fundación lleva 15 años de trabajo, el mismo tiempo que existe la red nacional de cardiopatías congénitas, creada por ley. “No puede desaparecer porque hay una ley, pero dentro de esa ley hay artículos que hablan de esta red. Ahora bien, si echan a los expertos, ¿quién va a recibir el llamado y quién va a resolver cuál es el mejor lugar para que ese bebé nazca o sea operado?”, planteó en declaraciones a la emisora universitaria LT10.

El programa nacional

Según explicó, el primer nivel de preocupación está vinculado al programa nacional, que articula todo el recorrido del paciente, desde la detección prenatal. La referente cuestionó la decisión del Gobierno nacional de desplazar a profesionales especializados que integraban la red.

“Ellos dicen que había mucha gente para la cantidad de llamados. Pero entonces, ¿a quién van a poner?”, se preguntó. Y agregó: “Un tuit a una familia no le alcanza. Lo digo sinceramente y desde la experiencia de haberlo vivido”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/2008318107656343638&partner=&hide_thread=false

Bode advirtió que la atención en cardiopatías congénitas funciona minuto a minuto. “Nace un bebé y es el llamado: ver dónde lo derivan, cómo lo derivan y a dónde va. Hoy no tenemos información oficial sobre si en estos días ingresaron casos y cómo se resolvieron. Puede pasar en cualquier momento”, explicó.

Durante años, señaló, el sistema público había logrado una respuesta sólida. “Decíamos que el protocolo en salud pública estaba armado, mínimamente estaba bien armado. Hoy estamos otra vez como hace 15 años. Hoy volvimos 15 años atrás”, lamentó.

LEER MÁS: Pantallas, adicciones y la salud de los niños santafesinos: un debate urgente sobre sus graves efectos psíquicos y físicos

En ese sentido, remarcó que las familias con niños con cardiopatías congénitas son de las más vulnerables. “Nadie quiere tener un hijo con cardiopatía, nadie. Te tocó. ¿Y por eso no va a tener los mismos derechos que otros? , cuestionó.

Desde el Gobierno nacional se informó que el programa contaba con 13 personas y que registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, argumentando un supuesto exceso de personal. Sin embargo, Bode fue contundente: “Dicen que garantizan el programa, pero no está el personal. ¿Cómo lo vas a garantizar? ¿A quién van a poner al frente? ¿A un telefonista? Los que estaban eran médicos referentes del Garrahan, no eran unos NN”.

La dirigente insistió en que la idoneidad es clave. “Tiene que ser alguien experto en el tema. Esa es la incertidumbre que tenemos”, afirmó.

Convenio caído en Santa Fe y niños que esperan ser operados

A la preocupación nacional se suma una situación crítica a nivel provincial. “Hay dos programas que hoy fallan”, explicó Bode. Por un lado, el nacional; por otro, el programa provincial de cirugías.

Desde 2020, un equipo del Hospital Garrahan viajaba periódicamente a Santa Fe para operar cardiopatías congénitas severas en el Hospital Alassia, en el marco de un convenio que también permitía capacitar a profesionales locales. “Muchas cirugías ya pueden hacerse acá, pero hay otras muy complejas que solo pueden realizar manos extremadamente expertas”, detalló.

Ese convenio, sin embargo, venció el 31 de octubre y no fue renovado. “Es un acuerdo que se renueva cada seis meses. No se renovó, y al no renovarse, el equipo no viene. Desde el 1° de noviembre el programa está caído”, afirmó.

Hoy, la consecuencia es clara: “Hay lista de espera en el Alassia, en el Cullen y en el Vilela, en Rosario. Son tres centros que hoy no están operando o solo atienden urgencias”, explicó.

El problema, advirtió, es que trabajar solo sobre las urgencias termina siendo más costoso y riesgoso. “Siempre vamos atrás de las urgencias. Es más caro. Es más caro hacer las cosas mal en cardiopatías congénitas”, subrayó.

Desde la Fundación indicaron que realizaron gestiones ante el Ministerio de Salud provincial. “Hemos pedido, nos han recibido, hemos hablado. Nos dijeron que el decreto está en Economía para ser firmado, pero ya pasaron meses”, señaló Bode.

Mientras tanto, los chicos esperan. “El chico se deteriora. Y no hablamos solo de plata: hablamos de vidas. Queremos que estos chicos sean operados y tengan una vida como cualquier otro chico, con las mismas posibilidades”, expresó.

“No nos vamos a callar. Fueron muchos años de lucha, de pelear contra gobiernos que no nos escuchaban. Venimos avanzando y no vamos a permitir retroceder”, concluyó.

Cardiopatías Congénitas cardiopatías alerta familias
Noticias relacionadas
reyes magos sin impulso comercial: las ventas crecieron 0,5%, pero el gasto promedio cayo 41,9%

Reyes Magos sin impulso comercial: las ventas crecieron 0,5%, pero el gasto promedio cayó 41,9%

Volvieron los repollitos al lago del Parque del Sur y la Municipalidad activó un operativo intensivo de limpieza

Volvieron los repollitos al lago del Parque del Sur y la Municipalidad activó un operativo de limpieza

como funcionara el nuevo sistema de licencias para empleados publicos de santa fe

Cómo funcionará el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe

Imagen ilustrativa

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Lo último

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Último Momento
En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

En Unión no es tenido en cuenta y su destino sería San Miguel

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Colón presentó oficialmente al mediocampista Matías Muñoz

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo

Alerta por el programa de cardiopatías congénitas: niños que esperan una operación en Santa Fe y familias en vilo

Quién es el dueño del Pink Shadow, un superyate de 60 millones de dólares que está amarrado en Punta del Este

Quién es el dueño del Pink Shadow, un superyate de 60 millones de dólares que está amarrado en Punta del Este

Ovación
¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

¿Colón, tras los pasos del central zurdo Federico Rasmussen?

Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Alavés quiere a Kevin Zenón y Unión está nuevamente expectante

Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Diego Díaz convence a Leonardo Madelón en Unión y gana terreno para quedarse

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Colotto habló de la llegada de Lértora a Colón y de la salida del Pulga

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe