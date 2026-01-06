Seguridad alimentaria: Provincia refuerza medidas preventivas tras un retiro de productos de Nestlé

La advertencia alcanza a lotes específicos de las marcas NAN Optipro 1 y Alfamino. Desde el Ministerio de Salud recomiendan no consumirlos y piden a comercios retirarlos de la venta.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe reforzó en las últimas horas un alerta sanitario nacional vinculado a un retiro voluntario y preventivo de fórmulas lácteas para lactantes , dispuesto por la empresa Nestlé Argentina S.A. . La medida alcanza a determinados lotes de los productos NAN Optipro 1 c/HMO y Nestlé Alfamino , y fue difundida a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) .

Según se informó oficialmente, la decisión se tomó a partir de datos proporcionados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) , ante la posible presencia de la toxina cereulida , producida por el microorganismo Bacillus cereus.

Desde el área sanitaria explicaron que este microorganismo puede provocar dos tipos de cuadros clínicos. Por un lado, el denominado síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre una y seis horas después de la ingesta del alimento contaminado. Por otro, el síndrome diarreico, cuyos síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal y fiebre, y aparecen entre ocho y 16 horas posteriores al consumo.

Productos alcanzados por el alerta

Con el objetivo de informar y prevenir riesgos en la población, la Assal detalló los productos incluidos en el retiro:

Producto 1

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 gramos

Lotes afectados: 517628872A (vencimiento 31/12/2026) 524128872A (vencimiento 28/02/2027) 524728872A (vencimiento 31/03/2027)



Producto 2

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 gramos

Lotes afectados: 517628872A (31/12/2026) 522828872A (28/02/2027) 524128872A (28/02/2027) 528928872A y B (30/04/2027) 529028872A (30/04/2027) 533228872B y 533328872A (31/05/2027)



Producto 3

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Origen: Suiza

Presentación: 400 gramos

Lote afectado: 51690017Y1 (vencimiento 30/06/2027)



Recomendaciones a la población y comercios

Ante esta situación, el Ministerio de Salud provincial recomendó a las familias que tengan en su poder alguno de los lotes mencionados abstenerse de consumirlos de manera inmediata. En paralelo, solicitó a comercios, farmacias y distribuidores —tanto físicos como virtuales— retirar los productos de la venta y contactar a sus proveedores.

Asimismo, se indicó que ante cualquier duda o consulta, los ciudadanos pueden comunicarse con el área de Alimentos de la Red Assal más cercana, cuyo listado de sedes se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo.

Desde la Provincia remarcaron que se trata de una medida preventiva, orientada a resguardar la salud de lactantes, y que el seguimiento del caso se mantiene de manera coordinada con las autoridades nacionales.