Expansión de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: obras paradas por el despido de 27 trabajadores

El delegado de Uocra confirmó que no se llevarán adelante tareas. Según manifestó, la empresa habría decidido despedir a 27 de los 37 trabajadores de la obra

Jorge Rodríguez, delegado Uocra, en representación de los trabajadores habló con el Móvil de UNO 106.3 y destacó: "Este martes nos anoticiamos al llegar a la obra que no se iban a iniciar ningún tipo de tareas porque quieren desvincular a 27 de los 37 trabajadores, compañeros que se quedarían sin un sustento económico. El conflicto no es algo nuevo, sino que viene desde el año pasado, pero finalmente en el día de hoy conocemos la decisión de la empresa".

Si bien los trabajadores aun no recibieron los telegramas, se les informó que no se iban a realizar tareas, por el momento.

Sobre los motivos de la medida, Rodríguez detalló: "Desde la empresa manifiestan que no llegan los fondos y que los que llegan son con montos desactualizados por lo cual no pueden afrontar los pagos de las quincenas, y decidieron la reducción del personal".

SI bien no es la primera vez que surgen inconvenientes con los trabajadores de la obra que se lleva adelante para la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe, obra que comenzó el año pasado y que para su anuncio el expresidente Alberto Fernández estuvo en la ciudad, las partidas presupuestarias siguen siendo el principal conflicto para la empresa que lleva adelante la obra.

obras planta potabilizadora agua 3.jpg Las obras que se llevan adelante para la ampliación de la planta potabilizadora en la ciudad de Santa Fe UNO Santa Fe

obras planta potabilizadora agua 2.jpg Las obras que se llevan adelante para la ampliación de la planta potabilizadora en la ciudad de Santa Fe UNO Santa Fe

"El año pasado tuvimos el mismo problema, los despidos. En esa oportunidad llegamos a una conciliación obligatoria y luego una prórroga, pero la empresa ya decidió en el comienzo de un nuevo año, desligarse de los trabajadores", aseveró.

Si bien aun no llegaron los telegramas los trabajadores no realizan sus tareas. "Estamos a la espera de ver si llegan las notificaciones y una vez que esto ocurra comenzaremos con las tareas legales que puedan llevarse a cabo para que los compañeros no se queden sin trabajo. Anoticiaremos al Ministerio de Trabajo y veremos si algún nuevo funcionario también se hace presente o se manifiestan sobre la situación", cerró.

