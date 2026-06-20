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Pullaro levantó la bandera del interior ante Milei: "Los santafesinos somos rebeldes"

"Vengo a hablar desde la obra y no desde la queja", dijo el gobernador de Santa Fe. Luego reclamó inversión nacional en infraestructura productiva

20 de junio 2026 · 14:32hs
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Maximiliano Pullaro y el presidente se abrazaron en el escenario.

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Maximiliano Pullaro y el presidente se abrazaron en el escenario.

El acto principal del Día de la Bandera tuvo tres tonos muy distintos en cada discurso. El gobernador Maximiliano Pullaro fue el que más se acercó a un reclamo al presidente Javier Milei en Rosario y afirmó este sábado: "Hacemos siempre oír nuestra voz porque los santafesinos somos rebeldes".

El jefe de la Casa Gris evitó la discusión sobre el financiamiento de las obras de restauración del Monumento, un proyecto que estaba inconcluso y terminó días atrás con fondos provinciales. En cambio, pidió que el gobierno invierta más fuera de Buenos Aires para mejorar la situación económica.

"Santa Fe hace un aporte muy grande a los recursos del Estado nacional. Necesitamos que en este país vuelva infraestructura productiva para enceder el motor del interior productivo y que Argentina pueda arrancar", manifestó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). A continuación se quejó del "centralismo porteño" y aclaró con respecto al reclamo: "Lo hacemos dentro del marco de las instituciones democráticas y el respeto".

Pullaro y Milei en el acto del Día de la Bandera

La ceremonia en el Monumento Nacional a la Bandera reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, estudiantes y vecinos. El presidente y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, estuvieron en primer plano frente a una comitiva con miembros del gabinete nacional.

El gobernador Maximiliano Pullaro habló el sábado 20 de junio de 2026 durante el acto del Día de la Bandera.

Tras el izamiento de la enseña patria, Pullaro dijo que sentía honor por participar como gobernador santafesino y reivindicó la figura de Belgrano. “No pertenecía a un bando, pertenecía a la causa de la patria”, afirmó.

El mandatario destacó que el creador de la bandera concebía la educación como una condición indispensable para la libertad. “Belgrano pensaba en quienes quedaban afuera y sostenía que la libertad sin educación era una trampa y que un pueblo sin acceso al saber era un pueblo sin futuro”, señaló. Asimismo, sostuvo que la libertad y la igualdad fueron pilares del pensamiento del prócer: “Entendía que la Nación no se medía solo por su crecimiento, sino por cómo ese crecimiento impactaba y llegaba a cada uno de los ciudadanos”.

En otro tramo de su discurso, el jefe de la Casa Gris aseguró que Santa Fe apuesta por “mostrar la obra y no la queja” y destacó los avances logrados en materia de seguridad en Rosario. “Hace dos años esta ciudad tenía miedo de sus calles. Hoy los homicidios bajaron un 64 por ciento, también disminuyeron las balaceras y los delitos contra la propiedad. Hoy manda la ley, y el miedo cambió de lado”, afirmó.

No fue magia

El gobernador atribuyó los resultados de la gestión a la coordinación entre los distintos niveles del Estado y agradeció el acompañamiento del Poder Ejecutivo nacional durante los momentos más complejos que atravesó la ciudad: “Esto no fue magia. Fue decisión, inversión, método y trabajo conjunto. Pudimos demostrar que cuando los diferentes niveles del Estado trabajan unidos, los resultados llegan”.

Pullaro vinculó luego la recuperación de la seguridad con una estrategia de desarrollo económico y fortalecimiento de la infraestructura. “Estamos recuperando la paz y el orden que nos habían prometido, pero además construimos infraestructura productiva porque estamos convencidos de que el orden sin progreso no alcanza”, afirmó en una crítica indirecta a su antecesor Omar Perotti.

El gobernador destacó que la provincia mantiene actualmente 1.840 obras en ejecución y aseguró que en los últimos dos años se realizó una inversión equivalente a la ejecutada durante los ocho años anteriores. “En Santa Fe, las obras se hacen bajando costos, con transparencia y sin corrupción”, destacó.

Maximiliano Pullaro Milei Día de la Bandera Monumento
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