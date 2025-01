Falta de iluminación, calles en mal estado y yuyos altos: denuncian abandono en un histórico barrio de Rincón

Los residentes aseguran que el barrio enfrenta graves carencias en infraestructura y mantenimiento. Según denuncian, las calles están en mal estado y el reservorio pluvial, clave para evitar inundaciones, no funciona adecuadamente. “Cuando llueve se inunda mucho y la colaboración de los vecinos no alcanza. Las cortadoras hogareñas no pueden cortar todo eso”, explicó Diana Dalessandro, la vecina que lleva adelante la mayoría de los reclamos.

La mujer señaló que muchas luminarias están apagadas, lo que agrava la inseguridad y dificulta la vida cotidiana. Además, expresó su preocupación en relación al dengue: “Es insoportable, como en todos lados, pero acá se agrava el hecho de los yuyos altos y la falta de limpieza. Caminás o querés pasar a la panadería y te devoran los mosquitos por la altura de la vegetación".

Fincas del Rincón

Los vecinos recuerdan que el barrio fue construido producto de su propio esfuerzo muchos años atrás. “A Fincas Rincón la hicimos los vecinos. Éramos siete en ese momento, pagando una cuotita de 20 pesos por mes. Compramos los palos y el intendente de ese momento (era jefe comunal), Juan Berón, nos ayudó a colocar los postes”, relató una vecina, destacando el compromiso de la comunidad en los inicios del loteo.

Hoy en día, los vecinos denuncian que el actual intendente desmanteló estructuras claves para la identificación del barrio, como un arco que servía de referencia para servicios esenciales como ambulancias, correo y remises. “Para nosotros es importantísimo porque no estamos identificados”, lamentó.

Los vecinos exigen que el Concejo municipal tome medidas concretas para resolver lo que consideran un incumplimiento de las funciones del intendente. “Esperamos que la Municipalidad tome conciencia y dé una solución. Sabemos que habían empezado con tareas, pero no sé cómo van a hacer para subsanar la problemática que se generó con tantos meses de desidia“, manifestó la residente, quien además cuestionó las prioridades del gobierno local. “La respuesta que nos dan es que hay otras prioridades: el balneario, el corso, la fuentecita de agua o sacarse una foto con el gobernador”, criticó.

Según denuncian los vecinos, la problemática no se limita solo a la zona de Fincas Rincón. Según los testimonios, barrios como Villa California enfrentan situaciones similares. “La mugre, los yuyos, las calles; ya no sabe más qué hacer la gente. Es un desastre todo“, denunciaron.

Ante la falta de respuestas municipales, los vecinos recurrieron en las últimas semanas al Ministerio de Salud provincial para que intervenga. “No se puede vivir así. Estoy presentando los reclamos porque esto no da para más”, finalizó la denunciante de la situación, Diana Dalessandro.

