Fein: "Perotti es un kirchnerista arrepentido que no defiende a Santa Fe y tampoco consigue fondos"

En la misma línea, y en declaraciones públicas posteriores, Fein también acusó al mandatario santafesino, Omar Perotti, de no defender los intereses de la provincia frente al poder central: "Perotti ejerce el peor de los kirchernismos, el kirchernismo arrepentido, que no critica al gobierno nacional pero tampoco consigue fondos". "No defiende a Santa Fe y tampoco consigue fondos", añadió.