Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Con el fin de las clases y la llegada del verano, la tranquilidad de Colastiné y San José del Rincón se ve alterada por la realización de fiestas privadas en propiedades alquiladas. Los residentes planean juntar firmas para exigir mayor control.

Fiestas privadas. El problema se originó durante la pandemia de 2020 con las reuniones clandestinas, pero evolucionó hacia una nueva modalidad tras el fin de las restricciones. Foto: archivo UNO Santa Fe.

La tranquilidad de los vecinos de San José del Rincón y también de la zona de Colastiné se ve seriamente afectada por la proliferación de fiestas privadas que se extienden durante las noches, especialmente con la llegada del verano y la finalización del ciclo escolar.

En diálogo con Sol Play, una vecina de la zona expresó su disconformidad y exigió a las autoridades municipales un mayor control en la zona.

Según el testimonio, el problema se originó durante la pandemia de 2020 con las reuniones clandestinas, pero evolucionó hacia una nueva modalidad tras el fin de las restricciones. "Se convirtió en un lugar de fiestas los fines de semana, y durante el periodo de vacaciones también ocurren durante la semana", lamentó la mujer.

El descontrol de "UPD" y alquileres de verano

Según los vecinos, muchos de estos eventos son fiestas organizadas por estudiantes de secundaria bajo los nombres de "PUD", "UPD" y "UUD" (Primer/Último Día) que se extienden desde noviembre hasta marzo.

Además, durante las vacaciones de verano, propietarios de terrenos y viviendas alquilan sus propiedades a jóvenes, quienes organizan y convocan a multitudes para reunirse sin una temática específica.

La vecina señaló que la problemática se agrava debido a un vacío legal: “En Rincón no tenemos una legislación que hable del alquiler de propiedades privadas para eventos de gran magnitud”. Aunque sí existe regulación para ruidos molestos y uso de pirotecnia, muchos dueños hacen "su negocio" sin mostrar interés en la situación.

Crecimiento y falta de legislación

"Rincón creció aceleradamente y mucho más rápido que lo que lo hizo el municipio con su legislación. Somos una ciudad pequeña, con mentalidad de pueblo y donde muchas cosas nos superan a los vecinos", expresó la vecina.

Frente a la falta de respuesta, los vecinos anunciaron que se organizarán para juntar firmas y realizar una presentación formal en la Municipalidad con el fin de que las autoridades tomen medidas concretas para controlar el "descontrol" nocturno.