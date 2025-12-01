Uno Santa Fe | Santa Fe | fiestas

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Con el fin de las clases y la llegada del verano, la tranquilidad de Colastiné y San José del Rincón se ve alterada por la realización de fiestas privadas en propiedades alquiladas. Los residentes planean juntar firmas para exigir mayor control.

1 de diciembre 2025 · 20:59hs
Fiestas privadas. El problema se originó durante la pandemia de 2020 con las reuniones clandestinas

Fiestas privadas. El problema se originó durante la pandemia de 2020 con las reuniones clandestinas, pero evolucionó hacia una nueva modalidad tras el fin de las restricciones. Foto: archivo UNO Santa Fe.

La tranquilidad de los vecinos de San José del Rincón y también de la zona de Colastiné se ve seriamente afectada por la proliferación de fiestas privadas que se extienden durante las noches, especialmente con la llegada del verano y la finalización del ciclo escolar.

En diálogo con Sol Play, una vecina de la zona expresó su disconformidad y exigió a las autoridades municipales un mayor control en la zona.

Según el testimonio, el problema se originó durante la pandemia de 2020 con las reuniones clandestinas, pero evolucionó hacia una nueva modalidad tras el fin de las restricciones. "Se convirtió en un lugar de fiestas los fines de semana, y durante el periodo de vacaciones también ocurren durante la semana", lamentó la mujer.

LEER MÁS: Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

El descontrol de "UPD" y alquileres de verano

Según los vecinos, muchos de estos eventos son fiestas organizadas por estudiantes de secundaria bajo los nombres de "PUD", "UPD" y "UUD" (Primer/Último Día) que se extienden desde noviembre hasta marzo.

Además, durante las vacaciones de verano, propietarios de terrenos y viviendas alquilan sus propiedades a jóvenes, quienes organizan y convocan a multitudes para reunirse sin una temática específica.

La vecina señaló que la problemática se agrava debido a un vacío legal: “En Rincón no tenemos una legislación que hable del alquiler de propiedades privadas para eventos de gran magnitud”. Aunque sí existe regulación para ruidos molestos y uso de pirotecnia, muchos dueños hacen "su negocio" sin mostrar interés en la situación.

Crecimiento y falta de legislación

"Rincón creció aceleradamente y mucho más rápido que lo que lo hizo el municipio con su legislación. Somos una ciudad pequeña, con mentalidad de pueblo y donde muchas cosas nos superan a los vecinos", expresó la vecina.

Frente a la falta de respuesta, los vecinos anunciaron que se organizarán para juntar firmas y realizar una presentación formal en la Municipalidad con el fin de que las autoridades tomen medidas concretas para controlar el "descontrol" nocturno.

fiestas San José del Rincón descontrol
Noticias relacionadas
Operativos de control: se retuvieron 137 vehículos en infracción este fin de semana en la ciudad de Santa Fe.

Operativos de control: se retuvieron 137 vehículos en infracción este fin de semana en la ciudad

Renovaron el Centro de Informes Turísticos de la Terminal y en su lugar funcionará un nuevo destacamento policial

Renovaron el Centro de Informes Turísticos de la Terminal y en su lugar funcionará un nuevo destacamento policial

La felicidad en Argentina cayó al nivel más bajo desde 2018: solo el 48,3% de la población afirma sentirse feliz

La felicidad en Argentina cayó al nivel más bajo desde 2018: solo el 48,3% de la población afirma sentirse feliz

Desarrollan en Santa Fe un alimento a base de gelatina con beneficios para huesos, articulaciones, piel y cabello

Desarrollan en Santa Fe un alimento a base de gelatina con beneficios para huesos, articulaciones, piel y cabello

Lo último

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian descontrol nocturno

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Último Momento
Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian descontrol nocturno

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Ruta 11: mientras se espera la concesión, los yuyos de la banquina ya tapan los carteles que advierten sobre los radares

Ruta 11: mientras se espera la concesión, los yuyos de la banquina ya tapan los carteles que advierten sobre los radares

Crisis en el sector panadero: cerraron 1.800 locales y se perdieron 15.000 empleos en tan solo dos años

Crisis en el sector panadero: cerraron 1.800 locales y se perdieron 15.000 empleos en tan solo dos años

Ovación
Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Delfino: A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra

Delfino: "A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra"

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Alejandro Bonazzola asumirá como vicepresidente 3° y representará a Colón en la AFA

Alejandro Bonazzola asumirá como vicepresidente 3° y representará a Colón en la AFA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"