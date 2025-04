Fin del cepo: sin nuevas listas de precios, diferentes rubros comerciales de Santa Fe esperan por aumentos

Diferentes sectores comerciales santafesinos advirtieron que, si bien no llegaron nuevas listas de precios, se esperan aumentos importantes en los próximos días.

Los días posteriores a la salida del cepo durante esta semana trajeron mucha incertidumbre en diferentes rubros comerciales de Santa Fe y el país. No son pocos los sectores que advierten "cautela" en el escenario actual a la espera de que lleguen nuevas listas de precios con aumentos importantes.

Tal es así que listas de precios que tenían que llegar a los comercios de venta de materiales de obra no llegaron ante la falta de precios de referencia, a la espera de un acomodamiento para determinar nuevos costos.

Sin embargo, hay rubros como comercios de venta de herramientas industriales que afirmaron a este medio que ya experimentaron incrementos de entre un 10 y un 12% en las listas de precios que llegaron esta semana, afirmando que "es frustrante volver a una situación similar a la de 2023".

corralon corralones santa fe.jpg Corralones en Santa Fe con bajo nivel de ventas.

Electrodomésticos aguardan nuevos precios

De parte del rubro electrodomésticos, sobre la situación de precios indicaron que "no hay certezas todavía, está todo muy confuso con algunos precios que aumentan y otros que no". A su vez, el dirigente santafesino de Came, Roberto Slovodianuk, sostuvo que "las fábricas mantienen cautela y esperan esta semana corta para tener certezas y ver cómo transcurre todo".

"Las fábricas dependen mucho del componente dólar por los insumos importados en componentes chinos y demás. Nos pidieron que vendamos pero sin tocar los precios de referencia. Las listas no están llegando, no tenemos novedades y nos pidieron que esta semana corta lo dejemos en stand by a los precios y la semana que viene tendremos precisiones", agregó sobre esto.

"De parte de los proveedores hay un silencio y un stand by al ser dependientes de insumos chinos. Creemos que con una tendencia como la que se mantiene con un dólar quieto no creemos que haya muchas novedades de precios", continuó el referente del rubro de electrodomésticos.

Respecto al rubro de medicamentos, desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe indicaron que "no hubo nuevos incrementos en el precio" y agregaron que "estos últimos meses vienen aumentando por debajo del IPC".

Comercio de Santa Fe

La Federación de Centro Comerciales de la provincia de Santa Fe (Fececo) advirtió sobre los primeros movimientos de precios tras la salida del cepo cambiario, aunque aclaró que por el momento no hay impacto en la canasta básica de alimentos.

“Estamos siguiendo esta situación. Estamos viendo algunos sectores, como tecno y electrodomésticos, donde los importadores ya están adelantando un reacomodamiento de un 8, 10 por ciento en algunos de sus productos”, confirmó Leandro Aglieri, presidente de Fececo.

Según explicó, las subas se concentran por ahora en los rubros que dependen directamente de productos importados.

En ese sentido, detalló que “en algunos casos es revisión y no te doy precios todavía, están esperando a ver cómo se acomoda; y en otros casos ya notificaron entre última hora de ayer, primera hora de hoy, algunas actualizaciones que rondaban entre el 8 y el 10%”.