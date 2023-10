Algunas cabañas de Santa Fe "no lograron ni una reserva", y las que sí no pueden mover las tarifas, a pesar de que se disparó el dólar

"Tenemos muy buenas expectativas; el clima está espectacular, no solo en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, sino en toda la costa santafesina, que tiene más de 700 kilómetros; a pesar de que estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre. La disparada del dólar y los fines de semana de elecciones nos reduce la demanda porque la gente se concentra en ir a votar el domingo, no es un mes fácil. Estamos trabajando como siempre, muy preparados para no defraudar a los turistas que nos visiten", expresó el secretario.