Peralta se mostró a favor de la nueva normativa: "Sí, estamos conformes. Si bien es un paliativo, es mucho mejor que lo que planteaba la oposición. Se mantuvieron los tres años del contrato de locación que era vital, lleva certidumbre y tranquilidad a los inquilinos. Hay ajustes semestrales y el nuevo ajuste de Índice de Casa Propia, que marca y calcula el Ministerio de Hábitat y se promedia con el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que emite el Banco Central. Entonces, siempre va a arrojar un índice mucho más bajo que la inflación, por eso deja un poco tranquilos a los inquilinos, para no tener que pagar cifras exorbitantes".

ciudad aerea drone.jpg Ley de alquileres: con nuevo dictamen, el Senado se prepara para debatir entre dos reformas UNO Santa Fe

"En este intermedio que hubo, si se derogaba o se reformaba la ley, de hecho, había varios proyectos de reforma, estaban suspendidas las firmas de contrato y ahora se deberían activar nuevamente", contó el referente de inquilinos, que está a la espera de que se promulgue o se haga oficial por medio del boletín.

•LEER MÁS: Diputados aprobó la reforma de la ley de alquileres: qué cambios comenzarán a regir

El interrogante que sigue latente, pese a la aprobación de la nueva ley, refiere a la oferta de alquileres que hoy es "baja". "Primero, se incrementó la demanda porque muchas personas y familias no pueden acceder a una casa propia y lamentablemente tienen que recurrir a un alquiler. Por otro lado, la poca oferta se vincula al hecho de que en estos meses de incertidumbre optaron por sacar sus viviendas de alquiler y ponerlas a la venta, pero tampoco ventas, entonces algunas viviendas quedaron ociosas. Ahora, estas propiedades paulatinamente deberían volver al mercado de alquileres", indicó Peralta.

alquileres.JPG

Respecto al mercado informal, manifestó: "Hay distintas modalidades, desde alquileres temporarios tipo pensión, donde en una casa grande alquilan varios cuartos y hay espacios compartidos para los inquilinos. Luego, hay algunos que tiene fines turísticos, que se estuvieron viendo en esta última etapa. Y cuando es de particular a particular, algunos propietarios hacen un contrato muy básico a través un abogado o contador, mientras que en el peor de los casos es un contrato de palabra. Este es otro universo y requiere de una atención especial, nos preocupa bastante porque la ley de alquileres impacta en un sector de los contratos formales, pero no tiene mucho alcance en el sector informal que cada vez crece más".

•LEER MÁS: Piletas: empresas envían presupuestos en dólares y los proveedores cortan las entregas hasta las elecciones