Fraude millonario en Nelson: buscan salvar la Mutual Libertad mientras los ahorristas piden investigar el nexo con la comuna

La Fiscalía continúa con la toma de declaraciones y el relevamiento de información. Pidieron paciencia a los ahorristas perjudicados ante los tiempos judiciales. Mientras tanto, la asamblea para definir la nueva comisión fue reprogramada para el 2 de septiembre.

La causa por presunto fraude millonario en la Mutual Libertad de Nelson avanza en la Fiscalía.

La investigación por el presunto fraude millonario en la Mutual Libertad de Nelson atraviesa una etapa clave mientras los ahorristas damnificados aguardan avances concretos de la Justicia. El expediente, que ya lleva más de un mes bajo la órbita del Área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), continúa con medidas orientadas a reconstruir el destino de los fondos y determinar si existieron maniobras irregulares.

Sin embargo, los asociados afectados sostienen que la causa avanza con lentitud y reclaman respuestas urgentes sobre el estado de la investigación, mientras la entidad busca reorganizarse con una nueva comisión directiva que permita garantizar su continuidad.

La investigación sigue en marcha

La abogada Antonella Spreggero, representante de un grupo de ahorristas damnificados, explicó que la denuncia fue presentada a mediados de junio, tras el fallecimiento del presidente de la entidad, José Leiva, y que desde entonces la Fiscalía comenzó con distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

"Hasta la semana pasada estuvieron llegando las citaciones para que la gente se presente a declarar en Fiscalía. También se han oficiado a distintas entidades, una de ellas fue el INAES, que es el organismo que nuclea a nivel nacional, regula y fiscaliza toda la cuestión del asociativismo y las mutuales", explicó a UNO Santa Fe.

Spreggero confirmó que la causa inicialmente estuvo a cargo del fiscal Ignacio Orio, pero que luego pasó a manos de la fiscal Bárbara Ilera, y el expediente fue derivado al área especializada en Delitos Complejos.

"La causa pasó directamente a Delitos Complejos. Las comunicaciones que mantenemos son la información que uno va solicitando y las citaciones que hemos recibido para que los testigos se presenten a declarar", señaló.

Sobre los avances, la representante de los damnificados pidió cautela y reconoció que deberán esperar los tiempos de la investigación.

"Por ahora tendríamos que esperar. Lamentablemente no nos queda otra que eso: todo es tiempo y tendremos que tener en consideración esa espera", afirmó.

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Reprogramaron la asamblea para elegir la nueva comisión

Uno de los puntos centrales de la crisis institucional era la conformación de nuevas autoridades para garantizar la continuidad de la Mutual Libertad.

La reunión prevista para este lunes en la sede de la entidad no pudo concretarse como una asamblea formal debido a cuestiones administrativas y de documentación pendientes.

"Íbamos con la expectativa de que sea una asamblea, pero cuando llegamos ahí, tanto la gente del INAES como gente de la Federación de Entidades Mutualistas Brigadier General López (FESAEM) explicaron que había una cuestión de formalidades que no se estaban cumpliendo con algunos requisitos", explicó Spreggero.

Finalmente, se decidió postergar la elección de la nueva comisión para el próximo 2 de septiembre a las 20, fecha en la que los asociados podrán conocer a las autoridades que asumirán la conducción de la institución.

Durante el encuentro, igualmente se brindaron explicaciones sobre el futuro funcionamiento de la mutual y las medidas que se analizan para sostener su continuidad.

"Es un fierro caliente": el respaldo de los ahorristas a la nueva comisión

Por su parte, el ahorrista damnificado Héctor Beltrán destacó la decisión de un grupo de personas de asumir la conducción de la entidad en medio de la crisis.

"Me parece muy bien, porque es un partido que ellos están agarrando perdiendo cinco a cero. Hay gente que no tiene nada que ver con el desfasaje, con el desastre que hizo la gente que tomó mi dinero, como el dinero de tanta gente", expresó a UNO Santa Fe.

Beltrán valoró el compromiso de quienes buscan mantener abierta la mutual. "Me parece que hay gente muy responsable para que la mutual siga abierta. Hay que tener mucho coraje para agarrar el fierro caliente que dejó esa chica con el presidente comunal", sostuvo.

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En ese sentido, coincidió con Spreggero en que la continuidad de la institución puede ser una salida para los asociados que buscan recuperar sus fondos.

Reclamo por el avance judicial

Mientras esperan definiciones, los ahorristas continúan reclamando mayor celeridad en la investigación. Beltrán cuestionó la falta de avances respecto de algunos actores vinculados a la institución y pidió que la Justicia profundice la investigación sobre los vínculos entre la mutual y la comuna de Nelson.

"Lo que no veo es la responsabilidad del fiscal, del Ministerio de la Acusación, en no tomar parte y en empezar a citar al presidente comunal de Nelson, que tiene fuertes vinculaciones", manifestó.

El ahorrista sostuvo que existen elementos que deberían ser analizados, entre ellos documentación relacionada con descuentos de créditos y movimientos vinculados entre la mutual y la administración comunal.

Por su parte, Spreggero aclaró que cualquier vínculo entre ambas instituciones deberá ser determinado por la investigación judicial. "Todas esas cuestiones, todos los vínculos que haya entre una institución y la otra, lo van a tener que determinar las investigaciones que se hagan desde Fiscalía", explicó.

Los fondos reclamados y la continuidad de la mutual

La representante de los damnificados indicó que actualmente no existe un número definitivo de personas afectadas ni una cifra oficial del perjuicio económico.

"No hay claridad sobre la cantidad de socios que están reclamando la devolución de los fondos. Actualmente represento a nueve damnificados", detalló.

Según explicó, las situaciones económicas son diferentes: algunos asociados necesitan recuperar sus ahorros por urgencias personales, mientras que otros decidieron retirar su dinero por pérdida de confianza en la institución.

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Sobre el futuro de la mutual, Spreggero consideró que la continuidad de la entidad sería la mejor alternativa para los asociados.

"La idea de la mutual es seguir funcionando. Consideramos desde un punto de vista jurídico que es la cuestión ideal: que la mutual tenga continuidad y que pueda restituir los fondos", afirmó.

Sin embargo, remarcó que para eso será necesario que todos los sectores involucrados colaboren para sostener la institución.

"Los valores del mutualismo no se respetaron"

Finalmente, Spreggero cuestionó la gestión anterior de la entidad y sostuvo que los principios básicos del sistema mutual fueron afectados.

"Si estoy convencida de algo es que de los valores que tiene el mutualismo —la responsabilidad, la transparencia en el manejo, la solidaridad— eso no se ha respetado", afirmó.

La abogada sostuvo que ahora será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió con los fondos y establecer eventuales responsabilidades.

"Si el dinero no aparece, si realmente faltó ese dinero, eso lo determinará la Justicia y tendrán que hacerse responsables por todas estas cuestiones que no se han cumplido", concluyó.