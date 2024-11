Frigoríficos de Santa Fe afirmaron que la carne aumentará hasta un 15% en góndola en los próximos días

UNO Santa Fe dialogó con el presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) Sergio Rodríguez, quien sobre este escenario indicó: "El precio de la hacienda empezó a recuperar un poco el valor que había perdido, hacía seis meses que el precio de la carne no sufría un aumento. Por las lluvias y los problemas climáticos de los últimos días hubo más faltante de hacienda, lo que hizo que el precio registre aumentos ya bastante importantes de entre 300 y 400 pesos en la hacienda en pie".

Primer aumento importante después de meses

Días atrás, este medio dio cuenta del ritmo pausado de incremento que sufrieron los principales cortes de carne en la provincia, dado que los alimentos que vieron su precio aumentar en una magnitud de 1% o menos durante octubre fueron principalmente los productos cárnicos.

carne carniceria.jpg Imagen ilustrativa

En este apartado figuran aumentos del 0,6% en el kilo de paleta, pasando a costar $8.186 y del 0,9% tanto para el kilo de cuadril ($9.357) como para el kilo de nalga ($9.403). El kilo de carne picada especial no tuvo aumentos ni bajó de precio, manteniéndose en un costo de $7.674.

Escenario a corto plazo

Consultado por el motivo por el que todavía no se vio trasladado el incremento del costo de la materia prima al precio final, Sergio Rodríguez respondió: "Todavía no se trasladó el precio a la góndola debido a la poca venta que hay, todo el mundo está a la expectativa de que pueda aumentar para no perder sus ventas. Seguramente se va a empezar a ajustar el precio a partir de la próxima semana. Calculamos que habrá un aumento de entre un 10 y un 15%".

De cara a las previsiones de aquí a los próximos meses el referente frigorífico indicó: "Esperamos que el precio siga subiendo, va a seguir aumentando el precio de la hacienda de aquí a fin de año porque hay muchos feedlot que se cierran en esta época por las temperaturas y porque no conviene el engorde de hacienda en corral.

"Enero y febrero son meses en donde se consume menos carne por las temperaturas, hay mucha gente que se va de vacaciones. Recién en marzo empezaría a haber hacienda gorda para poder encerrar nuevamente en los feedlot. De aquí a diciembre habrá aumentos seguro en el precio de la hacienda", concluyó Rodríguez.