Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en seis años hubo 14.000 nacimientos menos

Según el Registro Civil, los nacimientos bajaron de 47.000 en 2019 a poco más de 33.000 en 2025. Advierten que es un cambio estructural con impacto en la educación y la economía

31 de enero 2026 · 18:16hs
La natalidad en Santa Fe cayó de manera marcada en los últimos años y consolida un cambio profundo en la dinámica demográfica provincial. De acuerdo con datos oficiales del Registro Civil de Santa Fe, en 2019 se registraron cerca de 47.000 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra apenas superó los 33.000, lo que implica una reducción de alrededor de 14.000 nacimientos en seis años.

“Esa es la magnitud de la caída de la que estamos hablando”, sostuvo Sergio Duarte, director del organismo provincial. en diálogo con Radio2, Rosario. Según explicó el funcionario, se trata de un proceso multicausal que no es exclusivo de la provincia ni del país. “Las cifras nos dicen que es un fenómeno global pero que se acentúa en los grandes centros urbanos”, afirmó.

Postergación de la maternidad y cambios culturales

Entre las principales causas de la baja de natalidad, Duarte mencionó la postergación de la maternidad y la paternidad, así como los cambios en los proyectos de vida y en la composición familiar.

“Para pensar la composición familiar hay que tener en cuenta también cuánto retrasan las familias la decisión de tener el primer hijo. Nuestros padres nos concibieron mucho más jóvenes de lo que nosotros lo hemos hecho”, indicó.

Y agregó: “Cada vez son más las personas que manifiestan su voluntad de no tener hijos”.

Los especialistas coinciden en que detrás del fenómeno confluyen factores socioculturales y económicos, como la inestabilidad laboral, el acceso a la vivienda, la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y la transformación de los modelos familiares tradicionales.

Una tendencia que continuará

Duarte advirtió que los estudios demográficos proyectan que la tendencia continuará en los próximos años. “Cuando uno se inmiscuye en los estudios sobre baja de natalidad, se habla de fenómenos que tienen muchas causas. Todo aparenta que esto no se va a detener sino que se va a ir profundizando”, señaló.

Además, apuntó que algunos análisis vinculan este proceso con el crecimiento de los hogares monoparentales, un dato que también refleja transformaciones sociales más amplias.

Con una caída de dos dígitos en menos de una década en el conjunto de la provincia, los especialistas remarcan que ya no se trata de una variación coyuntural sino de un cambio estructural en la población santafesina.

Impacto en el sistema educativo

La caída de nacimientos en Santa Fe no sólo modifica la estructura poblacional sino que también proyecta efectos concretos en el sistema educativo.

Un informe de Argentinos por la Educación advierte que la reducción de la natalidad derivará en menos alumnos por grado en los próximos años. El estudio señala que la disminución de cohortes ya comenzó a notarse en el nivel inicial y se trasladará progresivamente a la escuela primaria y secundaria.

Este escenario impactará en la planificación escolar, la distribución de cargos docentes y el uso de la infraestructura educativa, lo que obligará a repensar la organización del sistema.

A mediano y largo plazo, la baja sostenida de nacimientos también tendrá implicancias en el mercado laboral, el sistema previsional y la estructura económica, en un contexto donde el envejecimiento poblacional comienza a ganar peso en la provincia.

Educación y descenso demográfico: la caída de la matrícula primaria obligará a Santa Fe a reordenar escuelas, cargos y recursos hacia 2030

