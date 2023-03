Fuerte denuncia tras el aumento de peajes: "Las tarifas violan la ley, son ilegales"

Lasca, aclaró que las concesiones viales tienen carácter de servicio público como el gas, la luz y el agua. Pasados más de 30 años desde que se implementaron concesiones viales, no solo en Santa Fe, sino en otros municipios, "no se generaron reguladores y ni siquiera se convoca a audiencias públicas, serán medio truchas porque son no vinculantes . Pero por lo menos en algunos lugares convocan y hay posibilidad de expresar, reclamos, quejas e inclusive propuestas para mejorar".

peaje.jpg Peajes google

El coordinador también habló de "inconstitucionalidad": "Toman caminos alternativos, hay una doble imposición. Les aclaro que esto no es un peaje, es un impuesto al tránsito. Porque el peaje con cabinas de cobro en ruta, que es un sistema directo de peaje, está concedido para cuando se construye, termina la obra y luego se recupera con una tarifa y una renta razonable porque es un servicio público y con un camino alternativo libre de pago. Acá en Argentina se hizo todo lo contrario, se implementó en rutas existentes, con estos impuestos se hizo un camino alternativo, o sea los usuarios reales somos rehenes de cada empresa concesionaria, donde nos dicen «pagá o no pasás» cuando los caminos son de dominio público".

"Hay inviabilidad en la economía del transporte por el bajo caudal de tránsito. Cuando sucede esto la mayor parte se gasta en el costo operativo de las estaciones de peaje y no se vuelca plata al camino. Entonces, cuando hay obras de envergadura como alguna autovía o multitrocha, la plata que se pone a nivel nacional se va a Nación y en la provincia al Estado provincial o a través de créditos del banco interamericano, o sea no la pone el concesionario. Por lo que el usuario en definitiva es como una entidad de beneficencia, pagamos para solventar el costo operativo de las situaciones de los peajes. E inclusive en Santa Fe, en los peajes municipales que son escandalosos, a veces el Estado provincial tiene que subsidiar a los municipios porque no les alcanza la plata ni para pagar los sueldos de los empleados del peaje", dio a conocer Ricardo Lasca.

peajes.jpg Imagen ilustrativa Archivo UNO Santa Fe

El coordinador contó que los peajes municipales están ubicados sobre la Ruta 70 y la 6, donde municipios "astutamente dijeron «vamos a poner una caja para recaudar» y timan de esta manera". "Encima las tarifas violan la ley, son ilegales. Parece que no se enteraron que hay dos leyes de obra pública que dicen que la tarifa no puede superar el beneficio económico del usuario. El beneficio del usuario se traduce en el tiempo de viaje, frenos, neumáticos, entre otros, y para eso hay que hacer un estudio de ingeniería que mida el ahorro del usuario. Esos estudios no están hechos, Reutemann implementó este disparate y luego lo hicieron todos los gobiernos que se unieron, reconoció públicamente que tenía razón, que no se hicieron estudios", agregó.

"Esto es una estafa vial, hay que levantar todas las garitas, y que Vialidad Provincial se haga cargo del mantenimiento de la conservación correspondiente", apuntó.

•LEER MÁS: En cinco meses, los peajes de la provincia aumentaron 128%

Escuchá la entrevista completa acá: