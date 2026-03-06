Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Trabajadores de empresas de limpieza y seguridad se manifestaron frente al gimnasio, en calle Pedro Vittori, para reclamar el pago de servicios que aseguran están impagos desde septiembre

Un grupo de trabajadores vinculados a servicios de limpieza y seguridad realizó este jueves una protesta frente a un gimnasio de la ciudad de Santa Fe para exigir el pago de servicios que aseguran se encuentran impagos desde hace varios meses . La manifestación tuvo lugar frente al gimnasio Fortress , ubicado sobre calle Pedro Vittori , y se desarrolló de manera pacífica .

El reclamo involucra a empleados de las empresas Cleaning Up y Safe Up , cuyos representantes sostienen que la deuda acumulada por la prestación de servicios de limpieza y seguridad ya alcanza cinco meses , situación que —afirman— impacta directamente en el funcionamiento de las firmas y en el cumplimiento de los salarios .

Reclamo por pagos adeudados

De acuerdo con lo expresado por los representantes de las firmas, el vínculo comercial con el gimnasio comenzó de manera positiva, con una relación que permitía el crecimiento de ambas partes. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a registrarse demoras en los pagos.

“Tenemos que convocar acá para visibilizar un reclamo que venimos haciendo desde hace aproximadamente dos meses y no tenemos respuesta por el pago de la prestación de servicios de limpieza y seguridad que le brindamos al grupo Fortress”, explicó Jourdan Gasso en diálogo con VEO Noticias.

El referente indicó que la deuda por los servicios prestados se arrastra desde septiembre, situación que fue inicialmente afrontada por las empresas proveedoras con el objetivo de sostener el vínculo comercial.

“En un primer momento intentamos acompañar la crisis y hacernos cargo de algunos compromisos, pero con el tiempo vimos que no había avances en los pagos”, sostuvo.

FORTRESS

Cheques rechazados y fuerte impacto financiero

La situación se agravó recientemente cuando —según denunciaron— dos cheques emitidos para cancelar parte de la deuda fueron rechazados por falta de fondos, lo que impactó directamente en la organización financiera de las empresas.

“Nos vinieron rebotados cheques por una suma muy importante, lo que complica mucho las finanzas de cualquier empresa, porque eran pagos que tenían que levantar ellos y nos desordenaron completamente”, explicó Gasso.

El empresario señaló que las compañías se encuentran al día con sus obligaciones fiscales y laborales, por lo que este tipo de incumplimientos genera un perjuicio económico significativo.

“Somos una empresa que, en medio de la crisis del país, está al día con el 931, con el IVA y con Ganancias. Nos cuesta mucho sostenerlo y que rebote algo así causa un perjuicio que puede ser hasta irreparable”, remarcó.

Falta de comunicación y posible continuidad del reclamo

Además de la deuda, los trabajadores manifestaron preocupación por la falta de comunicación con los responsables del gimnasio. “Lo que más preocupa es que se cortó el diálogo. No atendieron más los teléfonos y se complicó mucho la comunicación”, indicaron. En ese contexto, los manifestantes advirtieron que la protesta iniciada este jueves podría continuar en las próximas horas si no obtienen respuestas.

“Este reclamo empieza hoy, pero no sabemos cuándo termina. Si esta medida de visibilizar la situación no tiene respuesta, seguramente vamos a volver a manifestarnos mañana”, adelantó Gasso.