Conflicto municipal en Santo Tomé: denuncian deudas salariales, deterioro edilicio y reclaman la intervención de Provincia

Gabriel Benassi, secretario de Asteom, enumeró los reclamos del gremio. Atrasos salariales, deuda por indumentaria, problemas edilicios, vehículos en mal estado y dificultades en servicios municipales. Tras 15 despidos, advierten sobre el colapso de los servicios municipales. "Ponen en riesgo la vida de trabajadores", denunciaron.

El secretario de la Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales, Gabriel Benassi, denunció deudas salariales, problemas edilicios y vehículos en malas condiciones. "Creemos que es necesario que el Gobierno provincial intervenga", señalaron desde el gremio .

Hubo 15 desvinculaciones de trabajadores municipales que fueron el detonante de un conflicto que, según Asteom , tiene raíces más profundas: "Fue como lo que detonó un malestar que ya venía siendo acumulado por los trabajadores desde hace mucho tiempo. Hay un cúmulo de promesas incumplidas y una serie de requisitos básicos para que cualquier municipio funcione que en Santo Tomé no se están cumpliendo", manifestó.

Dependencias municipales en mal estado

Uno de los principales reclamos está relacionado con el estado edilicio de las dependencias municipales. Benassi señaló que existen más de 30 reparticiones distribuidas en la ciudad cuyas condiciones representan un riesgo para quienes trabajan y para los vecinos que concurren a realizar trámites. "El estado de las mismas pone en riesgo la salud, la seguridad y la propia vida de algunos trabajadores y también de los ciudadanos", advirtió.

El dirigente también cuestionó las condiciones del parque automotor municipal y aseguró que numerosos vehículos pesados salen a la calle pese a no encontrarse en condiciones adecuadas. "Hay muchos vehículos que salen a cumplir un servicio en un estado en el que no podría salir ningún vehículo, por la seguridad del chofer, de los trabajadores, pero también de los ciudadanos. Pueden generar un accidente que podría ser totalmente evitable", sostuvo.

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Deudas con empleados municipales

La deuda por indumentaria de trabajo, los atrasos de varios meses en el pago de horas extras y los compromisos económicos pendientes con distintos contratados forman parte de los reclamos gremiales. "Los muchachos trabajan porque el servicio lo requiere y no están viendo retribuido ese trabajo. Es una cuestión preocupante que se acumula mes tras mes, haciéndose una bola de nieve impagable", expresó Benassi.

Sobre las causas de la situación, el secretario de Asteom contó que el intendente reconoció durante una reunión que detrás de los distintos problemas está la falta de recursos económicos y la caída de la recaudación. El dirigente vinculó ese escenario con la recesión y las políticas nacionales de ajuste. "Las provincias trasladan esos ajustes a los municipios y eso lo están pagando hoy los vecinos y los trabajadores", afirmó.

Benassi pidió que se intervenga antes de que la situación se agrave. "Santo Tomé no está en ese lugar, pero está en camino a ese lugar. Creemos que es necesario que el senador departamental intervenga, que el Gobierno provincial intervenga y que el Concejo Deliberante intervenga", planteó.

El dirigente anticipó que, si no encuentran una respuesta concreta en la reunión prevista con el intendente, avanzarán con encuentros con concejales, el senador departamental y representantes del Gobierno provincial.

"Necesitamos que entre todos encontremos una solución para no llegar a eso", remarcó. También cuestionó algunos incumplimientos de ordenanzas vinculadas a la carrera administrativa y los pases a planta, aunque aclaró que la composición de la planta política no representa el principal problema del municipio.

Recolección de residuos en problemas

Benassi señaló que la recolección de residuos comenzó a presentar dificultades y advirtió sobre el riesgo de que se repita un proceso similar al ocurrido con el servicio de agua, que terminó siendo transferido a otra empresa. "Hubo una gran desinversión durante muchísimo tiempo. No se invirtió lo que se tendría que haber invertido en determinadas áreas y eso llevó a una caída en la calidad del servicio", explicó.

"La recolección de residuos siempre fue un orgullo de la municipalidad porque siempre se pudo hacer con trabajo municipal. Nunca hizo falta una empresa para hacerlo y estamos viendo con preocupación las dificultades que tiene el servicio para ser prestado actualmente", sostuvo Benassi. El secretario de Asteom evitó atribuir la crisis exclusivamente a una cuestión de recursos o de gestión, pero reclamó decisiones para revertir el escenario: "Necesitamos que esto se reencauce para que se pueda levantar este mal momento que se está pasando".