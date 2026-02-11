Uno Santa Fe | Santa Fe | calor

Calor intenso y cambio de tiempo en Santa Fe: cuándo llegan las lluvias

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

11 de febrero 2026 · 07:01hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada despejada y con una temperatura a las 7 de la mañana de 24.6° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se mantiene el ingreso de aire predominantemente cálido y seco a la región, no obstante ello, durante la jornada debería comenzar a ingresar el sistema frío proveniente del sur del país. Esta situación debería permitir que la jornada se presente mayormente despejada, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y alguna posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas del día. No obstante ello, se espera que durante la primera parte del día de mañana, se incrementen las posibilidades de lluvias a débiles o moderadas, no descartándose algunos chaparrones o tormentas algo más intensas.

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones o tormentas algo más intensas. Temperaturas en descenso: mínima 17° y máxima 28°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, cambiando a leves de direcciones variables, predominando del sector este.

En tanto se espera un viernes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 21° y poco cambio de las máximas, 29°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado con nubosidad variable, y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con tendencia lenta y gradual a desmejorar y con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 22° y máxima 30°. Vientos moderados predominando del sector este/noreste.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

calor Santa Fe lluvias
Noticias relacionadas
Sigue el calor en la ciudad de Santa Fe

Un jueves en Santa Fe con la continuidad del calor y probables cambios al final del día

Santa Fe bajo una ola de calor

La ciudad de Santa Fe bajo fuego: se consolida la primera gran ola de calor de febrero

Otra semana de Santa Fe un horno

Clima en Santa Fe: rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

el gobierno inicia la discusion salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

El Gobierno inicia la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Lo último

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Último Momento
El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El nuevo Colón de Medrán: ocho caras nuevas y sociedades que ilusionan

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones