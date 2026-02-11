Calor intenso y cambio de tiempo en Santa Fe: cuándo llegan las lluvias

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fe con una jornada despejada y con una temperatura a las 7 de la mañana de 24.6° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son inestables y se mantiene el ingreso de aire predominantemente cálido y seco a la región, no obstante ello, durante la jornada debería comenzar a ingresar el sistema frío proveniente del sur del país. Esta situación debería permitir que la jornada se presente mayormente despejada, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y alguna posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas del día . No obstante ello, se espera que durante la primera parte del día de mañana, se incrementen las posibilidades de lluvias a débiles o moderadas, no descartándose algunos chaparrones o tormentas algo más intensas.

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones o tormentas algo más intensas. Temperaturas en descenso: mínima 17° y máxima 28°. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, cambiando a leves de direcciones variables, predominando del sector este.

En tanto se espera un viernes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 21° y poco cambio de las máximas, 29°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado con nubosidad variable, y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con tendencia lenta y gradual a desmejorar y con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 22° y máxima 30°. Vientos moderados predominando del sector este/noreste.

