Gisela Scaglia: “Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros”  

La candidata a diputada nacional por Provincias Unidas y vicegobernadora, votó este domingo en la Escuela Nº 6034 “José Pedroni” de Gálvez, su ciudad natal. Afirmó que la jornada “será histórica”

La vicegobernadora de Santa Fe y primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia , emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Nº 6034 “José Pedroni”, en la ciudad de Gálvez. Scaglia subrayó que las expectativas son altas y que siente “mucho respaldo” de la ciudadanía luego de una campaña intensa junto al gobernador Maximiliano Pullaro: “Hemos caminado mucho esta provincia, la hemos recorrido junto al gobernador, y creo que hoy estamos proponiendo una alternativa superadora para esta grieta tan dura que nos hizo tanto mal”, afirmó.

La dirigente convocó a la población a participar con tranquilidad y confianza: “Le quiero pedir a la gente que no tenga miedo de votar. Mañana no va a pasar nada dramático en Argentina. El voto va a permitirle al gobierno reflexionar sobre el rumbo, pero hay que correrse de esos fantasmas y alarmas que se generan. Confiemos en la fuerza del elector y en la sensatez en un momento difícil. Hoy Santa Fe se va a cuidar, se va a defender y vamos a tener un resultado que será el principio de un futuro mucho más alentador para todos”.

Scaglia destacó que el voto “es una herramienta de reflexión” para quienes gobiernan y un ejercicio que fortalece la democracia. “Ojalá mucha gente salga de su casa y vote. Es la única forma de cambiar”, señaló.

En referencia al proceso electoral, valoró la madurez política de la provincia: “Estoy convencida de que Santa Fe hoy va a mostrar una fuerza del interior muy importante. Hemos trabajado con seriedad, con gestión y con resultados concretos”. En ese sentido, recordó que la campaña de Provincias Unidas se centró en mostrar hechos: “Hicimos una campaña mostrando lo que ya hicimos: obras, programas, escuelas, rutas, resultados tangibles. No hablamos solo de promesas, sino de trabajo real”.

Sobre la intensidad de la campaña, contó que visitó más de 100 localidades: “Estuve de norte a sur, en pueblos pequeños y en grandes ciudades. Fue un recorrido muy intenso, con mucho esfuerzo personal, pero con la convicción de llevar un mensaje desde el interior: un mensaje productivo, de desarrollo y esperanza. Queríamos demostrar que hay otra forma de hacer las cosas”.

Finalmente, insistió en el mensaje que marcó toda su campaña: “Nuestra propuesta busca salir de la grieta y representar al interior productivo. Queremos defender los valores de Santa Fe y construir, con diálogo y trabajo, una Argentina más justa, moderna y federal. Hoy los santafesinos haremos historia, y mañana, Argentina va a hablar de nosotros”.

