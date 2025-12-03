Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 3 de diciembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por, reemplazo de poste o columna de baja tensión, reemplazo de poste o columna de media tensión, mantenimiento y maniobras de reconfiguración, i nterrumpirá el servicio este miércoles 3 de diciembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7 a 9 en la zona de: Regís Martínez, Padilla, Lavalle y Necochea

• 8 a 12 en la zona de: Facundo Quiroga, Callejón El Sable, Dr. Zavalla y General Paz

• 11 a 12 en la zona de: General López, Uruguay, Hermanos Madeo y avenida Circunvalación

SANTO TOMÉ

• 7 a 10 en la zona de: avenida 7 de marzo, San Juan, La Rioja y Salta

• 10.30 a 12.30 en la zona de:

- Tucumán, calle 14, Azcuénaga y 4 de enero

- Chapeaurouge, Calle 6, Pedroni y Libertad

• 13.30 a 15.30 en la zona de: Urquiza, San Martín, Castelli y Saavedra

• 13.30 a 16.30 en la zona de: López y Planes, Alberdi, Libertad y Candioti

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso