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Goity adelantó cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

El ministro de Educación, José Goity, anticipó también cuándo podría comenzar el ciclo lectivo 2027. Además, explicó cómo se organizará la actividad escolar ante posibles emergencias climáticas y remarcó que la prioridad será garantizar la continuidad de las clases.

27 de octubre 2026 · 16:57hs
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Goity adelantó cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones

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Goity adelantó cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones
Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe  

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Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe

 

El avance del fenómeno de El Niño y los pronósticos de lluvias intensas y tormentas fuertes encendieron las alertas en Santa Fe. Frente a un escenario que puede afectar de manera diferente a las distintas localidades de la provincia, el Gobierno santafesino estableció un protocolo para organizar la respuesta del sistema educativo ante posibles inundaciones y otras contingencias.

En ese contexto, el ministro de Educación, José Goity, confirmó que las clases finalizarán formalmente el 18 de diciembre y señaló que el próximo ciclo lectivo podría comenzar durante los primeros días de marzo de 2027. La planificación deberá contemplar el cumplimiento de los 180 días de clases establecidos por ley.

En declaraciones al programa De 12 a 14, de El Tres (Rosario) el funcionario también se refirió a las medidas previstas para afrontar las consecuencias que podría provocar el fenómeno meteorológico en los establecimientos educativos.

Qué pasará con las escuelas ante posibles inundaciones

Goity explicó que el protocolo de actuación fue firmado el 1 de septiembre y establece criterios para responder ante situaciones que puedan comprometer el funcionamiento habitual de las instituciones educativas.

La directriz es priorizar el uso de los edificios escolares para el dictado de clases y evitar que sean destinados a centros de evacuación, de modo de preservar la continuidad de la actividad educativa en un contexto de posibles emergencias.

“Se privilegiarán los establecimientos para dictar clases”, sostuvo el ministro, quien insistió en que el objetivo central será garantizar la escolaridad. “La prioridad es la continuidad de las clases”, remarcó.

De todos modos, el desarrollo de las actividades presenciales dependerá de las condiciones particulares de cada zona. Si se presenta una situación que impida la asistencia de los alumnos, las delegaciones educativas deberán evaluar las alternativas junto con Defensa Civil y las autoridades municipales.

La respuesta, por lo tanto, no será necesariamente la misma para todas las localidades. Las decisiones estarán sujetas a las condiciones de seguridad y a las consecuencias que puedan generar las lluvias, las crecidas y las eventuales inundaciones.

Clases virtuales y otras alternativas ante las contingencias

El ministro indicó que las escuelas deberán contar con mecanismos para sostener la enseñanza cuando no sea posible concurrir a los edificios. Entre las alternativas mencionó las clases virtuales, las actividades domiciliarias y la comunicación con los estudiantes a través de grupos de WhatsApp.

“Las escuelas deben tener mecanismos de contingencia y, si no hay concurrencia, se pueden dar clases virtuales, domiciliarias o en grupos de WhatsApp. Hay múltiples estrategias que hemos implementado ya en la pandemia”, explicó.

La intención es que, ante una interrupción de la presencialidad por razones climáticas, las instituciones puedan recurrir a distintas herramientas para sostener el vínculo pedagógico y reducir el impacto sobre el calendario escolar.

El protocolo contempla así la necesidad de combinar la prevención frente a los riesgos climáticos con la organización del sistema educativo, en función de las características y las necesidades de cada comunidad.

La alimentación escolar, otro desafío de la logística educativa

La organización de las escuelas también implica garantizar el funcionamiento de los servicios alimentarios que reciben miles de estudiantes. En ese marco, el Gobierno provincial realizó una nueva edición del Encuentro de Abastecimiento Alimentario en La Redonda, en la ciudad de Santa Fe, con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales y empresas proveedoras.

La convocatoria reunió a cerca de 300 representantes de asociaciones y organizaciones y a más de 60 proveedores del sector alimenticio, con el objetivo de generar vínculos comerciales directos, ampliar las alternativas de abastecimiento y mejorar las condiciones de compra.

En esta edición, el Ministerio de Educación contempló a 149 escuelas de Santa Fe y localidades del Gran Santa Fe, que representan 95.529 raciones alimentarias diarias. De ese total, 64.705 corresponden al servicio de copa de leche y otras 30.824 a los comedores escolares.

Goity destacó la dimensión logística que demanda sostener esas prestaciones y señaló que la provisión de alimentos para los estudiantes requiere una inversión importante. En ese sentido, definió la alimentación escolar como “una prioridad y una política de Estado” y planteó la necesidad de utilizar los recursos de manera eficiente y transparente.

El encuentro fue encabezado también por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. La iniciativa apunta a que las instituciones puedan comparar precios y condiciones comerciales, mientras que las empresas encuentran nuevos canales para ofrecer sus productos.

Tejeda señaló que la Provincia destina 5.500 millones de pesos a seguridad y soberanía alimentaria y destacó la importancia de mejorar el uso de los recursos ante las demandas que reciben las instituciones y los gobiernos locales.

Por su parte, Puccini remarcó que la vinculación directa entre compradores y proveedores busca promover la competencia, ampliar la variedad de productos disponibles y facilitar el acceso a mejores precios.

La actividad dio continuidad a una primera edición realizada en julio en Rosario, que había reunido a 67 empresas proveedoras y 220 asociaciones civiles, fundaciones, cooperadoras escolares, organizaciones territoriales y establecimientos educativos.

Mientras se monitorean los pronósticos vinculados con El Niño, la Provincia mantiene como ejes de trabajo la prevención ante posibles emergencias, la continuidad de las clases y la organización de los servicios que acompañan la jornada escolar.

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