Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe alcanzó los 100 donantes de órganos y logró una tasa de nivel internacional

La provincia llegó a una cifra histórica en apenas diez meses de 2026 y superó su máximo anual anterior. Los órganos donados permitieron que 272 personas de todo el país accedieran a un trasplante.

27 de octubre 2026 · 09:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe alcanzó los 100 donantes de órganos y logró una tasa de nivel internacional

El sistema sanitario de la Provincia de Santa Fe registró este año una cifra histórica en materia de procuración al concretar 100 procesos de donación de órganos en diez meses. El balance oficial, confirmado por el Ministerio de Salud a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), supera las marcas anuales más altas registradas en el territorio santafesino, que habían alcanzado 98 donaciones en 2019 y 2025.

A partir de estas intervenciones, tres de cada 20 trasplantes concretados en la Argentina durante 2026 se realizaron con órganos provenientes de efectores santafesinos.

El centésimo operativo se realizó en el Hospital Eva Perón

El centésimo operativo de donación tuvo lugar en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Se trató de una intervención multiorgánica mediante la cual se procuraron ambos riñones y el hígado, lo que elevó a 272 el total de personas en lista de espera de todo el país que accedieron a un trasplante gracias a los donantes de Santa Fe en lo que va del año.

En este último procedimiento, uno de los órganos ablacionados tuvo como receptora a una niña de 10 años que se encontraba en lista de espera.

Emoción e inspiración

Al respecto, el secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, valoró la articulación del sistema y remarcó que “este operativo en el hospital Eva Perón se concretó en simultáneo con la estrategia de cirugías intensivas que estamos implementando para optimizar la capacidad operativa de los quirófanos públicos y mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

“Es una demostración de la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y de la Ministra de Salud, Silvia Ciancio, de fortalecer y jerarquizar la salud pública santafesina, garantizando respuesta tanto a la demanda quirúrgica programada como a los procedimientos de alta complejidad que salvan vidas”, agregó.

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, expresó al respecto que “la marca histórica que más nos emociona y por la que trabajamos todos los días es la de esos 272 argentinos, muchos de ellos niños, que recibieron su trasplante a partir de los órganos donados en Santa Fe. Es lo que nos inspira y por lo que trabajamos las 24 horas, todos los días”.

Acerca del centenar de donantes alcanzado en octubre, Andrada detalló que “este logro es producto de dos factores fundamentales. Por un lado, el trabajo cotidiano y muy comprometido de un equipo de médicos y otros profesionales de la salud que forman nuestra guardia permanente de coordinación operativa”.

“El 99 % de las muertes no son viables para la donación de órganos, por lo que hace falta un sistema de alerta muy sensible y eficiente, para acudir a ese 1 % de casos excepcionales con potencialidad de donación, y conducir el proceso hasta la ablación efectiva y la entrega del órgano al equipo que lo va a implantar”, explicó.

Y agregó: “En segundo lugar, son cada vez más los efectores públicos y privados que han tomado muy seriamente los protocolos de notificación ante la posibilidad de un proceso; es lo que nos permite actuar y aprovechar al máximo las oportunidades”.

“Dicho de otra manera: no es que haya más muertes que antes, sino que como Provincia estamos logrando que aquellas que cumplen con los parámetros terminen siendo donaciones efectivas”, señaló.

Santa Fe alcanzó índices internacionales de donación

La tasa de donación de órganos de Santa Fe, en proporción con la cantidad de habitantes de la provincia, está alcanzando este año cifras comparables con las de los primeros 10 países del mundo en la materia.

El formato comparativo que se establece internacionalmente para medir la procuración es el de donantes anuales por cada millón de habitantes (DPMH).

España se mantiene hace años como la referencia global, con más de 50 DPMH, y en el mundo solo un reducido grupo de países —como Estados Unidos, Portugal, Croacia, Bélgica o Francia— logra superar los 27 DPMH, un umbral de excelencia internacional que Santa Fe ya alcanzó en solo diez meses de 2026.

Tres de cada 20 trasplantes realizados en Argentina recibieron órganos de Santa Fe

Por otra parte, en lo que va de 2026 en Argentina se registraron 816 donaciones, que derivaron en 1.795 trasplantes de órganos.

Teniendo en cuenta que de estos últimos 272 se hicieron con órganos santafesinos, la proporción es del 15 %.

Es decir, de cada 20 trasplantes realizados en el país durante este año, tres recibieron órganos ablacionados en efectores de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe donante récord Internacional Órganos
Noticias relacionadas
Se destinan más de 1.200 millones de pesos para optimizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio

ASSA renueva equipos en la planta potabilizadora y vigila las tomas de agua de los ríos ante posibles contingencias por El Niño

La cita urbana con artistas nacionales, regionales y locales se realizará el 6 de diciembre en Lemon Arena, Santa Fe.

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Cientos de personas celebraron la diversidad en Santa Fe y reclamaron por políticas de inclusión

"Basta de odio": la Marcha del Orgullo volvió a movilizar a Santa Fe

Santa Fe refuerza la defensa costera de la Ruta 1 ante una posible crecida del río San Javier

Cierran pasos clandestinos en las defensas entre Helvecia y Saladero Cabal ante una posible crecida del río San Javier

Lo último

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Último Momento
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Ovación
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Luis Spahn: Unión es el club que más informa del fútbol argentino

Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026