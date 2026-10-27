Barrio Roma: cuatro empresas ofertaron para ejecutar la obra de cloacas que beneficiará a más de 600 vecinos

La licitación tiene un presupuesto oficial superior a los $720 millones y contempla 1.530 metros de cañerías y 172 conexiones domiciliarias. Tres de las propuestas quedaron por debajo del monto previsto y la adjudicación podría avanzar en las próximas semanas.

Extensión cloacal. Se abrieron ofertas para una obra en barrio Roma que beneficiará a 600 vecinos.

La Municipalidad de Santa Fe realizó la apertura de sobres de la licitación pública para extender la red de desagües cloacales en un sector del barrio Roma . La obra cuenta con un presupuesto oficial de $720.033.632,54 y beneficiará a más de 600 habitantes distribuidos en 147 padrones del cuadrante oeste del barrio.

En el proceso se presentaron cuatro empresas, cuyas propuestas económicas ingresaron en una etapa de evaluación para determinar cuál reúne las condiciones necesarias para ejecutar los trabajos. Según informó el municipio, tres de las ofertas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial.

El proyecto apunta a incorporar al servicio sanitario a un sector que quedó pendiente de la extensión de la red cloacal del barrio. Los trabajos se financiarán mediante un esquema de contribución de mejoras, con aportes de los vecinos, el municipio, el Fondo Solidario de Cloacas y Aguas Santafesinas SA (ASSA).

Cómo será la obra y a quiénes beneficiará

La intervención contempla el tendido de 1.530 metros lineales de cañería colectora de 160 milímetros de diámetro y la ejecución de 172 conexiones domiciliarias: 113 cortas y 59 largas.

El área comprendida está delimitada por las calles Crespo, Tucumán, Gaboto y Juan Díaz de Solís. El plazo previsto para completar los trabajos es de 150 días, equivalentes a cinco meses, sujeto a las condiciones climáticas y a las dificultades que puedan surgir durante las intervenciones en la vía pública.

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El gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos del municipio, Carlos Suárez, destacó que la iniciativa se enmarca en la reactivación del Fondo Solidario de Cloacas impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.

“A partir de la decisión política del intendente Juan Pablo Poletti reactivamos este año el Fondo Solidario de Cloacas. Este es un fondo que se constituye con el aporte que hacen quienes ya tienen el servicio y está destinado justamente a expandir la red de cloacas”, explicó.

Suárez señaló que el fondo llevaba varios años sin utilizarse y que la obra de barrio Roma será una de las primeras intervenciones impulsadas a partir de su reactivación. También remarcó que se trata de un sector que esperaba la extensión del servicio desde hace tiempo.

Cómo se financiará la extensión de la red

El esquema previsto establece que los frentistas cubrirán cerca del 30% del costo total mediante el sistema de contribución de mejoras, con la posibilidad de pagar en hasta 18 bimestres. Los cobros comenzarán una vez que la obra esté finalizada y el servicio se encuentre habilitado.

El monto restante será financiado en partes iguales por la Municipalidad de Santa Fe, el Fondo Solidario de Cloacas y ASSA, que aportará los materiales. Además, durante la ejecución de los trabajos, la empresa provincial suspenderá el cobro del servicio en las boletas, según lo informado por el municipio.

“El Fondo Solidario de Cloacas está creado por ley y tiene una ordenanza que establece un porcentaje de lo que aportan quienes tienen el servicio. Es un mecanismo de contribución de mejoras en el cual los vecinos hacen un aporte, el Estado municipal hace otro aporte y la empresa provincial hace el aporte de los materiales”, detalló Suárez.

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La vecinal destacó el avance del proyecto

La presidenta de la Vecinal Barrio Roma, Mabel Carballo, expresó su satisfacción por el avance de una obra que, según indicó, era muy esperada por los habitantes del sector.

“Estamos muy felices que Barrio Roma justamente haya sido el inicio de este tipo de obras y muy esperado para el barrio, porque la verdad que lo están necesitando”, manifestó.

Carballo recordó que una parte del barrio ya cuenta con cloacas, mientras que este sector había quedado relegado. También señaló que los vecinos acompañaron las distintas instancias del proyecto y que la apertura de sobres representa un nuevo paso hacia la concreción de los trabajos.

La iniciativa contó con reuniones informativas con los frentistas y el acompañamiento de la Vecinal Parque Juan de Garay. Además, el Registro de Oposición habilitado para el proyecto cerró sin objeciones, de acuerdo con la información municipal.

Las cuatro ofertas presentadas

Las empresas que participaron de la licitación presentaron las siguientes propuestas económicas:

Montaño Construcciones SRL: $575.280.294,70.

Montaño Máximo Construcciones: $624.645.013,30.

Winkelmann SRL: $670.332.358,55.

BLS: $860.088.202,92.

La oferta más baja correspondió a Montaño Construcciones SRL, por $575.280.294,70, mientras que la propuesta de BLS superó el presupuesto oficial.

Tras la apertura de sobres, las ofertas quedaron bajo análisis de la Comisión Evaluadora, que contará con un plazo aproximado de 15 días para emitir su dictamen. Luego se podrá avanzar con la adjudicación y, posteriormente, con el inicio de los trabajos.