"Gol de mi ciudad": Mudallel presentó un proyecto para reconocer a goleadores y goleadoras del fútbol local

La iniciativa, impulsada por la concejala Jorgelina Mudallel, propone crear una distinción oficial para reconocer, cada año, a quienes resulten goleadores y goleadoras de la Liga Santafesina de Fútbol.

14 de noviembre 2025 · 09:05hs
El Concejo Municipal aprobó el proyecto de decreto “Gol de mi ciudad”, una iniciativa impulsada por la concejala Jorgelina Mudallel que propone crear una distinción oficial para reconocer, cada año, a quienes resulten goleadores y goleadoras de la Liga Santafesina de Fútbol.

El proyecto busca estimular el deporte local, visibilizar el trabajo de los clubes de barrio y promover la igualdad de género en el ámbito deportivo, garantizando que mujeres y varones reciban el mismo reconocimiento por su desempeño.

Según la propuesta, al finalizar cada competencia la Liga Santafesina deberá remitir un informe oficial con los datos de los jugadores y jugadoras, categoría y goles convertidos, para que un Comité Organizador del Concejo verifique la información y determine quiénes recibirán la distinción. La premiación incluirá un diploma y un reconocimiento simbólico —medalla, placa o trofeo— entregado en un acto público y difundido a través de los canales oficiales del cuerpo legislativo.

"Reconocer a quienes se destacan en nuestros clubes es también reconocer el rol social que el deporte cumple en los barrios. El fútbol sostiene vínculos comunitarios, brinda contención a las infancias y juventudes, y promueve valores como la solidaridad y el trabajo colectivo”, expresó Mudallel.

La iniciativa también contempla la creación de un “Libro de Goleador/a de la Fecha”, donde quedarán registrados todos los nombres distinguidos cada año, reforzando la identidad institucional y el valor del deporte amateur como parte de la vida social santafesina. Para Mudallel, esta propuesta “no solo estimula el rendimiento deportivo, sino que fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo de representar a un club, visibilizando trayectorias que merecen reconocimiento”.

