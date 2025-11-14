El Concejo Municipal aprobó el proyecto de decreto “Gol de mi ciudad”, una iniciativa impulsada por la concejala Jorgelina Mudallel que propone crear una distinción oficial para reconocer, cada año, a quienes resulten goleadores y goleadoras de la Liga Santafesina de Fútbol.
"Gol de mi ciudad": Mudallel presentó un proyecto para reconocer a goleadores y goleadoras del fútbol local
La iniciativa, impulsada por la concejala Jorgelina Mudallel, propone crear una distinción oficial para reconocer, cada año, a quienes resulten goleadores y goleadoras de la Liga Santafesina de Fútbol.
El proyecto busca estimular el deporte local, visibilizar el trabajo de los clubes de barrio y promover la igualdad de género en el ámbito deportivo, garantizando que mujeres y varones reciban el mismo reconocimiento por su desempeño.
Según la propuesta, al finalizar cada competencia la Liga Santafesina deberá remitir un informe oficial con los datos de los jugadores y jugadoras, categoría y goles convertidos, para que un Comité Organizador del Concejo verifique la información y determine quiénes recibirán la distinción. La premiación incluirá un diploma y un reconocimiento simbólico —medalla, placa o trofeo— entregado en un acto público y difundido a través de los canales oficiales del cuerpo legislativo.
"Reconocer a quienes se destacan en nuestros clubes es también reconocer el rol social que el deporte cumple en los barrios. El fútbol sostiene vínculos comunitarios, brinda contención a las infancias y juventudes, y promueve valores como la solidaridad y el trabajo colectivo”, expresó Mudallel.
La iniciativa también contempla la creación de un “Libro de Goleador/a de la Fecha”, donde quedarán registrados todos los nombres distinguidos cada año, reforzando la identidad institucional y el valor del deporte amateur como parte de la vida social santafesina. Para Mudallel, esta propuesta “no solo estimula el rendimiento deportivo, sino que fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo de representar a un club, visibilizando trayectorias que merecen reconocimiento”.
