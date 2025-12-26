Grave agresión contra inspectores municipales en un control de Navidad: recibieron golpes y les arrojaron agua caliente

El episodio se registró durante un operativo de tránsito realizado en la noche del 25 de diciembre en la zona de la Costanera. Inspectores municipales y efectivos policiales fueron agredidos. La investigación avanza para identificar a los responsables

Inspectores municipales y efectivos policiales fueron agredidos durante un control de tránsito realizado en la noche del 25 de diciembre en la zona de la Costanera , a la altura de bulevar Muttis y avenida 7 Jefes .

Desde Asoem denunciaron el episodio de violencia y manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de hechos, algunos de ellos de extrema gravedad, como el registrado durante este operativo.

El secretario general de Asoem, Juan Medina, explicó que el episodio se produjo en el marco de los operativos especiales por Navidad, que se desarrollan entre las 22 y las 5 en distintos puntos de la ciudad.

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe – Rosario, a la altura de calle Gaboto

Sobre lo ocurrido en la Costanera, el dirigente sindical calificó el episodio como “bastante grosso”. Relató que durante el operativo se secuestró una motocicleta, con el acta correspondiente, pero que una mujer retiró el rodado y se lo llevó caminando. Al mismo tiempo, otras personas comenzaron a agredir tanto a los inspectores municipales como a los efectivos policiales que participaban del procedimiento.

Medina confirmó que los policías también fueron víctimas de la agresión y que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía Municipal y por la Justicia penal.

“Hay videos que identifican a las personas”, afirmó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por LT10, y recordó que en ese sector de la ciudad funcionam cámaras del Centro de Monitoreo, que registraron con claridad lo sucedido.

En relación con las lesiones, detalló que se trató de una agresión física directa. “A uno de los policías le dieron una trompada y le rompieron parte del lóbulo de una oreja; al inspector también le pegaron en el cuerpo y en la cara”, describió.

Además, remarcó que la mujer que retiró la moto “se ve claramente en el video cuando le arroja agua caliente desde un termo en la espalda a un inspector”, provocándole una quemadura. “Realmente es bastante complicado”, lamentó.

Situaciones que no son nuevas y que preocupan

Si bien reconoció que este tipo de situaciones no son nuevas, Medina subrayó que la gravedad de los hechos sigue sorprendiendo. De manera indirecta, recordó otros episodios de violencia sufridos por trabajadores municipales, incluso con compañeras a las que “les quebraron las piernas con autos”. En ese sentido, insistió en que aun con presencia policial “fijate lo que pasa”.

También explicó que, mientras los inspectores y policías intentaban contener el tumulto, la motocicleta ya secuestrada fue retirada “de mala manera” por la mujer, que se la llevó caminando antes de que pudiera ser trasladada al corralón municipal.

Festejos por Navidad en Santa Fe: balance positivo de los operativos realizados por la Municipalidad en la ciudad

Sobre los operativos, remarcó: “Participan inspectores municipales, la GSI y la Policía de la provincia. La idea primordial es el cuidado de la ciudadanía respecto a la ingesta alcohólica, las velocidades, la documentación y otras cuestiones”, señaló. Según indicó, el objetivo de estos controles es “tratar de aminorar lo más posible este tipo de situaciones”.

En ese contexto, Medina advirtió que los trabajadores municipales suelen quedar expuestos ante hechos de violencia. En forma indirecta, sostuvo que inspectores de tránsito, de nocturnidad y de comercios “están prácticamente desprotegidos en muchos casos”, motivo por el cual desde el gremio se resolvió que “sin presencia policial no se pueden realizar este tipo de controles”.

El secretario general de Asoem destacó que desde hace aproximadamente dos años se trabaja de manera mancomunada entre la Municipalidad y la Policía provincial, lo que permitió, por ejemplo, recuperar numerosas motos robadas. Aclaró que no sabía si este era uno de esos casos, pero sí aseguró que la persona involucrada “no tenía la documentación correspondiente”.

Finalmente, Medina señaló que actualmente los controles cuentan con policía, GSI, vallados, conos y distintos elementos de seguridad, pero remarcó que “la sociedad necesita un poco más de formación y educación”. Confirmó que ahora intervendrán la Fiscalía Municipal y la Justicia penal, y concluyó: “Trabajamos junto a la Municipalidad buscando la seguridad de los ciudadanos y también la de los trabajadores. Estas cuestiones hay que resolverlas rápidamente para evitar el efecto contagio y tratar de que no vuelvan a ocurrir”.