Grave caso de pedofilia por redes sociales a un menor en Santa Fe: "Tengo miedo de que me vengan a buscar"

La madre del menor relató el horrible momento que pasó su hijo: "Por la madrugada mi hijo me despertó, escuché que sonaba el teléfono. Era una llamada y el estaba temblando con miedo, me dijo: "Mamá, me están llamando, alguien me mostró su pene".

"Agarré el teléfono de mi hijo y vi que lo habían ingresado a un grupo. Le pregunté qué había pasado, a lo que me dice «no mamá, estaba jugando a un jueguito que es Tocaboca World, donde mandaron un QR para que pueda ingresar y luego se abre un chat». Ese chat se llamaba "Gays peruanos", donde había un montón de gente de Argentina y del exterior", continuó.

Denuncia del caso de pedofilia

"Él me decía asustado que tenía miedo que lo vengan a buscar, tenía miedo de bajar y que le pase algo. Fui a denunciar el caso a fiscalía, donde no le dieron mucha importancia al caso, como que era algo normal lo que estaba pasando. Decidí llamar a los medios para alertar y que se vaya atrás de estas personas que hacen estas cosas con niños con una vulnerabilidad absoluta", relató.

Este martes a la mañana el pedófilo volvió a tomar contacto con el menor diciéndole que tenía 32 años, que era de Chile, le mandó una foto y le dijo que si él quería volver a unirse al grupo le iban a pagar para que lo haga.

"Especifican que piden fotos de menores de edad. Es una red de pedofilia con gente que está detrás de esto trabajando. Me llamaron de fiscalía para prestar declaración, no había obtenido respuestas más que de Gobierno de la Nación que se pusieron a disposición", afirmó su madre.

El menor se encuentra asistido con profesionales. "Tiene mucho miedo de salir y que lo agarren, no le pude decir que la Policía estaba detrás de esto porque realmente no había nadie. Estaban todos ausentes. Me generaba indignación no poder decirle a mi hijo que estaba cuidado y que no le iba a pasar nada. Ahora que se empezó a visibilizar si se están tomando cartas en el asunto", aseguró la madre del niño.