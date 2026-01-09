Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

En Argentina hay circulación baja de esta cepa de gripe. Autoridades de Salud provincial se reunieron con Nación y definieron criterios de acción

La tos es un síntoma habitual de la gripe. Se suman fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones.

Este lunes, el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) brindó nueva información sobre la circulación de los virus respiratorios que existen en el país e n lo que respecta a las primera semana del año.

El 19 de diciembre, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó el hallazgo de los primeros tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en territorio argentino.

Durante la última semana, se confirmaron 3 nuevos casos, 2 en Neuquén y 1 en la provincia de Buenos Aires.

El total de casos registrados hasta el momento asciende a 6 confirmados (2 en la la Provincia de Buenos Aires, 2 en Santa Cruz y 2 en Neuquén).

Según el BEN, hasta el momento, no se documentó un cambio significativo en la gravedad clínica de esta nueva variante. Además, a pesar de que se observa un leve incremento de influenza en la vigilancia ambulatoria, las notificaciones en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0) se mantienen en niveles de seguridad.

El Ministerio de Salud de la Nación reunió a las autoridades sanitarias de todas las provincias y transmitió los criterios para que en todos las jurisdicciones del país se manejen de la misma manera ante la posibilidad de un aumento de casos. En este contexto, se decidió que no se analizarán muestras de viajeros que regresan al país con síntomas, como se había determinado en un principio.

Síntomas de la gripe H3N2K

Los síntomas de gripe A H3N2 K son: fiebre alta, que puede superar los 38 grados y aparecer de forma repentina. Escalofríos, malestar general, dolor en el cuerpo (en especial dolor en las articulaciones y en la cabeza), sensación intensa de cansancio. Resfrío, tos, dolor de garganta. No necesariamente se dan todos estos síntomas juntos. El cansancio y la tos pueden durar varias semanas después de pasado el período crítico.

La recomendación fundamental, en especial para personas en grupos de riesgo, es consultar al médico ante la aparición de signos y síntomas y concurrir con barbijo al centro asistencial si no se cuenta con asistencia a domicilio.

Reunión nacional

En Santa Fe, por lo tanto, se seguirán las recomendaciones establecidas en las guías 2025, al menos por este primer mes del 2026, mientras se evalúa cómo sigue el panorama de la nueva gripe en la Argentina. En el encuentro que hubo en los últimos días con las autoridades sanitarias nacionales, se decidió que no se envíen muestras de personas que llegan de viaje con síntomas, aunque existe la recomendación que se aíslen si regresan con fiebre, tos y malestar general.

De todos modos, desde Salud provincial se recuerda que "las infecciones respiratorias agudas constituyen una importante causa de morbimortalidad afectando fundamentalmente a niñas/os menores de cinco años, particularmente aquellos menores de 2 años, adultos mayores y personas susceptibles con patologías de base (cardiovascular, respiratoria, inmunosupresión, entre otras)".

Por eso, si las personas incluidas en estos grupos deben tener colocada la vacuna contra la gripe (que incluye la cepa H3N2) y las demás vacunas que los protegen de complicaciones graves, si se contagian de cualquier otra virosis respiratoria. Quienes no se inocularon durante el otoño invierno pueden hacerlo en cualquier vacunatorio provincial.

En cuanto a la gripe o influenza, se sospechará de un posible caso ante un paciente "de cualquier edad con infección respiratoria aguda, con fiebre mayor o igual a 38 grados y tos con inicio dentro de los últimos diez días y sin otra etiología definida".

Desde los laboratorios pertenecientes a la red provincial "no se procesarán muestras que no cumplan con los criterios explicitados, así como tampoco las muestras que no estén acompañadas de la Ficha Epidemiológica correspondiente con los datos necesarios".

Prevención de la gripe

Además de las vacunas para los grupos de riesgo es muy importante, aun en temporada de verano, mantener normas de cuidados que eviten la propagación de virus respiratorios: ventilación constante de los ambientes, lavado frecuente de manos, toser o estornudar en el pliego del codo, no visitar a personas vulnerables (niños, bebés, ancianos o con enfermedades crónicas) si uno presenta síntomas. Mantener la hidratación y alimentación adecuadas.

• LEER MÁS: Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos