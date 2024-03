Habilitaron turnos para tramitar la licencia de conducir en abril y mayo

Nocturnidad: consideraron que bares y restaurantes "no deberían tener restricción horaria"

Vale recordar que, una vez que se otorgó el turno, el trámite administrativo para obtener la licencia de conducir se puede continuar en el Centro de Educación Vial (Parque Juan de Garay – Salvador Caputto 3800), la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150), Distrito La Costa (Ruta 1 Km 2,7). Distrito Noreste (Aristóbulo del Valle 9446) y Prado Español (Av. Gral. Paz 6502-6600).

Documentación para la licencia de conducir

La documentación básica que se deberá presentar es:

Comprobante de pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito con 72 horas de abonado ( CENAT )

) Documento de identidad del interesado (Sólo se aceptan DNI tarjeta y DNI celeste. En este último caso debe concurrir con la tarjeta y la libreta)

Fotocopia del DNI

Certificado de grupo y factor sanguíneo acreditado por profesional competente, en caso de no contar con otra licencia en la jurisdicción

Informe de Libre Multa

Constancia de CUIL

Comprobante de finalización del Curso Nacional de Educación Vial Digital

En caso de licencia de clase C y E deberá presentar, además: Análisis clínicos: laboratorio de factores de riesgo cardiovascular, electroencefalograma y electrocardiograma

En caso de licencia clase D deberá presentar, además: Análisis clínicos: laboratorio de factores de riesgo cardiovascular, electroencefalograma y electrocardiograma (Ver Observaciones)

Certificado de Antecedentes Penales

Constancia de Infracciones en el Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones (SINAI) es un requerimiento obligatorio para el inicio del trámite establecido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial

Si no hay causas asociadas en el SIJAI, se te informará que la persona no cuenta con infracciones; si hay infracciones asociadas, se lo notificará y no podrá continuar con el trámite hasta tanto regularice dicha situación.

Es importante aclarar que no se debe llevar nada cuando se inicie el trámite, ya que si cuenta con infracciones, éstas van a figurar en el sistema automáticamente. En el caso que se tenga un comprobante de pago de un acta de infracción a nivel provincial, sí deberá llevarlo, siempre y cuando la misma tenga sentencia firme y la haya pagado previamente de manera voluntaria.