Uno Santa Fe | Santa Fe | tornado

Una posible cola de tornado destruyó un galpón de una arrocera cerca de San Javier y severos daños en Campo Quiñones

El fenómeno se registró durante la noche del viernes. En Colonia California, un galpón de una arrocera quedó completamente destruido. También se reportaron importantes destrozos en la zona rural de Campo Quiñones.

14 de noviembre 2026 · 13:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
En Colonia California

san javier en reflejos

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera.

Un fuerte temporal azotó durante la noche del viernes distintas localidades de la provincia de Santa Fe y dejó importantes daños materiales en San Javier y zonas rurales de la región. En la ciudad costera se registró un fenómeno de gran intensidad, que habría estado acompañado por una posible cola de tornado, con ráfagas de viento que provocaron destrozos en pocos minutos.

El episodio generó la caída de numerosos árboles y un corte de energía eléctrica que afectó a toda la ciudad de San Javier. Además, se registraron alrededor de 65 milímetros de lluvia acumulada, en el marco de una tormenta que, pese a su corta duración, tuvo una intensidad considerable.

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera.

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera.

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera.

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera.

Uno de los sectores más afectados fue Colonia California, ubicada a unos seis kilómetros de San Javier. Allí, la fuerza del viento provocó daños severos en las instalaciones de una arrocera, donde un galpón sufrió una destrucción total.

La violencia de las ráfagas también ocasionó la voladura de techos y el desplazamiento de chapas, algunas de las cuales terminaron esparcidas a considerable distancia, incluso del otro lado de la ruta. Las imágenes de los daños reflejaron la magnitud del fenómeno meteorológico que atravesó la zona.

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe.

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe.

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe.

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe.

Daños en establecimientos rurales de Santa Clara de Buena Vista

El temporal también dejó consecuencias en el centro de la provincia. En distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, se registraron importantes destrozos que afectaron instalaciones, estructuras y construcciones ubicadas en la zona rural.

Las fuertes ráfagas de viento provocaron daños de consideración en el sector productivo, sumando nuevos puntos afectados por el fenómeno meteorológico que se desarrolló durante la noche del viernes.

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe.

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe.

tornado arrocera San Javier campo temporal
Noticias relacionadas
La ciudad de Santa Fe celebra los 453 años de su fundación con una amplia agenda cultural

La ciudad de Santa Fe celebra los 453 años de su fundación con una amplia agenda cultural

noche de las heladerias 2026 en santa fe: donde conseguir el 2x1 este miercoles

Noche de las Heladerías 2026 en Santa Fe: dónde conseguir el 2x1 este miércoles

exportaciones: santa fe vendio al mundo por casi usd 16.000 millones y quedo segunda en argentina

Exportaciones: Santa Fe vendió al mundo por casi USD 16.000 millones y quedó segunda en Argentina

Alertan por la aparición de yararás, zorros y ciervos axis en zonas urbanas de Santa Fe

La creciente del Paraná desplaza animales silvestres hacia zonas urbanas: las recomendaciones para evitar riesgos

Lo último

River venció a Gimnasia de La Plata en un amistoso a puertas cerradas

River venció a Gimnasia de La Plata en un amistoso a puertas cerradas

Tirante perdió con Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo

Tirante perdió con Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo

Hasta $1.300.000 por dos meses: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

Hasta $1.300.000 por dos meses: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

Último Momento
River venció a Gimnasia de La Plata en un amistoso a puertas cerradas

River venció a Gimnasia de La Plata en un amistoso a puertas cerradas

Tirante perdió con Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo

Tirante perdió con Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo

Hasta $1.300.000 por dos meses: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

Hasta $1.300.000 por dos meses: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

Hábitos alimentarios en Santa Fe: el 60% eligió las milanesas como su plato más representativo

Hábitos alimentarios en Santa Fe: el 60% eligió las milanesas como su plato más representativo

La ciudad de Santa Fe celebra los 453 años de su fundación con una amplia agenda cultural

La ciudad de Santa Fe celebra los 453 años de su fundación con una amplia agenda cultural

Ovación
Los Pumas vencieron a Italia en Génova por el Nations Championship

Los Pumas vencieron a Italia en Génova por el Nations Championship

Tirante perdió con Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo

Tirante perdió con Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo

River venció a Gimnasia de La Plata en un amistoso a puertas cerradas

River venció a Gimnasia de La Plata en un amistoso a puertas cerradas

Boca y Banfield se juegan hoy el pase a la final de la Copa Argentina

Boca y Banfield se juegan hoy el pase a la final de la Copa Argentina

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina tras la dura derrota contra Uruguay

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina tras la dura derrota contra Uruguay

Policiales
Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"