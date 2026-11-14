Una posible cola de tornado destruyó un galpón de una arrocera cerca de San Javier y severos daños en Campo Quiñones

El fenómeno se registró durante la noche del viernes. En Colonia California, un galpón de una arrocera quedó completamente destruido. También se reportaron importantes destrozos en la zona rural de Campo Quiñones.

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera.

Un fuerte temporal azotó durante la noche del viernes distintas localidades de la provincia de Santa Fe y dejó importantes daños materiales en San Javier y zonas rurales de la región. En la ciudad costera se registró un fenómeno de gran intensidad, que habría estado acompañado por una posible cola de tornado , con ráfagas de viento que provocaron destrozos en pocos minutos.

El episodio generó la caída de numerosos árboles y un corte de energía eléctrica que afectó a toda la ciudad de San Javier . Además, se registraron alrededor de 65 milímetros de lluvia acumulada , en el marco de una tormenta que, pese a su corta duración, tuvo una intensidad considerable.

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera. San javier en reflejos

En Colonia California, a 6 km de San Javier, provoco daños severos en la instalación de una arrocera. san javier en reflejos

Uno de los sectores más afectados fue Colonia California, ubicada a unos seis kilómetros de San Javier. Allí, la fuerza del viento provocó daños severos en las instalaciones de una arrocera, donde un galpón sufrió una destrucción total.

La violencia de las ráfagas también ocasionó la voladura de techos y el desplazamiento de chapas, algunas de las cuales terminaron esparcidas a considerable distancia, incluso del otro lado de la ruta. Las imágenes de los daños reflejaron la magnitud del fenómeno meteorológico que atravesó la zona.

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe. el regional noticias

Importantes consecuencias en distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe. el regional noticias

Daños en establecimientos rurales de Santa Clara de Buena Vista

El temporal también dejó consecuencias en el centro de la provincia. En distintos establecimientos rurales de Campo Quiñones, jurisdicción de Santa Clara de Buena Vista, se registraron importantes destrozos que afectaron instalaciones, estructuras y construcciones ubicadas en la zona rural.

Las fuertes ráfagas de viento provocaron daños de consideración en el sector productivo, sumando nuevos puntos afectados por el fenómeno meteorológico que se desarrolló durante la noche del viernes.