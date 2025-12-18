Habrá duras sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública: multas millonarias y tareas comunitarias

El Tribunal de Faltas inició procesos de juzgamiento a infractores identificados por cámaras del Centro de Monitoreo

El Tribunal de Faltas Municipal puso en marcha el proceso de requisitoria de juzgamiento para los infractores que fueron identificados arrojando residuos en lugares y horarios indebidos dentro de la ciudad de Santa Fe. Las actuaciones se iniciaron a partir de imágenes captadas por el Centro de Monitoreo , que permitieron reconocer a los titulares dominiales de los vehículos involucrados en estas conductas.

Una vez identificadas, las personas fueron citadas para realizar su descargo y enfrentar el correspondiente proceso ante la Justicia Administrativa de Faltas , por infracciones contra la sanidad y la higiene , tal como lo establece el régimen vigente.

Las faltas serán evaluadas por los jueces administrativos, quienes podrán aplicar sanciones económicas severas, además de medidas complementarias como tareas comunitarias. Entre ellas, se contempla la limpieza integral del lugar donde se arrojaron los residuos.

Según se informó, las multas pueden superar las 1.000 UF, lo que equivale a más de un millón de pesos, y sumarse a penas accesorias como trabajos comunitarios o acciones de concientización ambiental.

“No vamos a permitir este tipo de acciones. Queremos una mayor convivencia ciudadana y no es aceptable que un vecino vaya a otro barrio a tirar basura”, afirmó el intendente Juan Pablo Poletti, quien remarcó que el municipio seguirá trabajando por “una Santa Fe más limpia, educando para cambiar estos comportamientos, pero con el compromiso de todos”.

Antecedentes y control

Durante 2025, el Centro de Monitoreo Municipal constató 20 hechos de similares características, de los cuales 10 ya se encuentran en proceso judicial ante la Justicia Administrativa de Faltas.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, señaló: “Es indignante porque se trabaja todos los días para mejorar la ciudad. La persona que arroja basura debe hacerse responsable, no solo de limpiar el lugar, sino también de pagar la sanción para que no vuelva a cometer la falta”.

Desde el municipio indicaron además que están identificados los puntos críticos donde se generan microbasurales y que, en varios de ellos, existen cámaras de monitoreo que permiten detectar a los infractores y actuar rápidamente con tareas de higiene y limpieza, además de avanzar con las sanciones correspondientes.