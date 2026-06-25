El Parque Juan de Garay tendrá una nueva pileta: cuánto costará la obra y cuándo se licita

La Municipalidad de Santa Fe lanzó la convocatoria para ejecutar la transformación integral del tradicional piletón. El presupuesto oficial supera los $1.768 millones y las ofertas se abrirán en julio

La Municipalidad de Santa Fe abrió el llamado a licitación pública para la construcción de una nueva pileta recreativa en el Parque Juan de Garay , una obra que demandará una inversión oficial de $1.768.061.027 y que apunta a transformar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

La iniciativa fue oficializada mediante el Decreto N° 55/2026, firmado por el intendente Juan Pablo Poletti , y forma parte de un proyecto integral destinado a mejorar la infraestructura recreativa y deportiva de la capital provincial.

Las obras para renovar el Parque Garay gentileza

Las obras para renovar el Parque Garay gentileza

Una intervención integral en el histórico piletón

De acuerdo con la documentación oficial, la obra contempla la ejecución de una intervención integral sobre el piletón existente, con el objetivo de reconvertirlo en un natatorio de mayor escala y calidad ambiental.

Desde el municipio explicaron que el proyecto fue concebido bajo un criterio de uso flexible y estacional, lo que permitirá ampliar las posibilidades de utilización del espacio y mejorar las condiciones para los vecinos que concurren al tradicional parque ubicado en el sur de la ciudad.

La iniciativa fue elaborada por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, que también confeccionó los pliegos técnicos y el presupuesto oficial para la contratación de los trabajos.

Cuándo se abrirán los sobres

La convocatoria corresponde a la Licitación Pública N° 08/2026. Según se informó, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 9 de la mañana del 20 de julio de 2026, mientras que la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 10 en la sede de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, ubicada en el Palacio Municipal.

Los pliegos podrán obtenerse de manera gratuita en formato digital en la Dirección de Despacho General de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica o a través de la página web oficial de la Municipalidad de Santa Fe.

Un espacio clave para la recreación y el deporte

La futura pileta recreativa del Parque Juan de Garay se suma a una serie de intervenciones impulsadas por la gestión municipal para recuperar y modernizar espacios públicos estratégicos de la ciudad.

El proyecto busca dotar al parque de una infraestructura renovada, con mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad ambiental, fortaleciendo así la oferta de actividades recreativas y deportivas para santafesinos y visitantes.

Para evaluar las propuestas que se presenten en la licitación, el municipio conformó una comisión especial integrada por representantes de las áreas de proyectos, obras públicas y administración financiera, que tendrá a su cargo el análisis técnico y económico de las ofertas.

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