Este martes, la Región de Salud del norte de la provincia dio a conocer a UNO Santa Fe los datos de dengue en General Obligado y alrededores. Se reportaron 1.015 en todo el departamento, más dos casos de Romang (San Javier) que se suman por la cercanía. La ciudad de Reconquista concentra la mayor cantidad de casos confirmados con 742 personas con dengue. En segundo lugar le sigue Avellaneda con 236.

La información es en base a auditoría y relevamiento local de fichas epidemiológicas y nexos epidemiológicos, realizados en los últimos días. En relación a otras localidades con concentración de casos se informó que la ciudad de Malabrigo tiene diez casos confirmados y seis casos sospechosos; Villa Guillermina con ocho; Villa Ocampo con cinco; Las Toscas con tres y Las Garzas con dos.

Luego, hay varias localidades que tienen un caso cada una: Santa Ana, Lanteri, El Sombrerito, Los Lapachos, La Selva (La Sarita), Villa Ana, Florencia, La Potasa, y El Arazá.

Cabe recordar que el último jueves la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, aseguró en conferencia de prensa que la provincia de Santa Fe "está afrontando su peor epidemia de dengue". Ese día el Ministerio de Salud de la provincia informó que fueron notificados 3.085 casos, de los cuales se confirmaron 1.580. Y 182 casos fueron considerados probables, mientras que otros se encuentran en estudio. Para el departamento General Obligado se dio a conocer que había 562 casos, la mitad de los números que se manejan hoy. Así, información que surge de algunas localidades de la Provincia de Santa Fe no es coincidente con el informe del Ministerio de Salud sobre los enfermos de dengue.

Desde el comienzo de la pandemia el Ministerio de Salud venía informando sobre los casos confirmados y en estudio de dengue cada jueves. Sin embargo, el 9 de abril –en medio de un visible brote– no fueron presentados. Entre el 2 y el 16 de abril los casos de dengue en la provincia crecieron un 65 por ciento, según los datos oficiales del gobierno de Santa Fe.

Este último punto fue señalado la semana pasada por autoridades de San Jorge y Casilda, que contaron que la cantidad de infectados es superior a lo que informó la provincia. El Samco de San Jorge comunicó que son 79 los casos positivos en el departamento San Martín, mientras que el Ministerio de Salud provincial habló de 15. En el caso de Casilda, la secretaría municipal de esa ciudad dijo que son 27 los infectados. La cartera de Salud indicó que allí son ocho.

Las autoridades del Samco de San Jorge emitieron un comunicado en el señalaron que "debido a los comentarios y reclamos recibidos sobre el problema del dengue nos vemos obligados a informarle a la población que desde el Samco San Jorge jamás se ocultaron datos epidemiológicos sobre esta enfermedad y de ninguna otra. Dicho ocultamiento iría en contra de nuestros principios profesionales y éticos así como de los principios básicos que la salud pública tienen para la comunidad".

El equipo directivo del hospital expresó además que "este Samco fue el establecimiento de Salud que denunció el primer caso local y de forma inmediata puso en alerta a las autoridades provinciales y municipales para ejecutar los protocolos de fumigación y descacharrado".

"Siempre hubo subregistro o porque mucha gente no consulta o porque no se hacen los estudios, o porque no se notifican. En San Jorge se han hecho los registros, lo que pasa en otros lugares es que no lo notifican al sistema de salud. La notificación tiene que ser de cada centro de salud, porque es una enfermedad que tiene obligación de notificarse", explicó la directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, a Página 12 sobre este lugar. En el caso de la región de Salud de General Obligado decidieron presentar partes diarios sobre la situación de dengue, sin esperar a la provincia.

Asimismo desde la regional de salud en Reconquista, a cargo de la titular de la Región de Salud Leira Mansur, describieron que los casos detectados están estudiados y contenidos por los equipos de Salud. Y destacaron: "La lucha frente al dengue la hacemos entre todos".

"Todos los síndromes febriles están siendo tratados como nexo epidemiológico, que consiste en confirmar los casos probables de dengue a partir de casos confirmados por laboratorio utilizando la asociación de persona, tiempo y espacio. Esos nexos se confirman con hemograma y hepatograma en el Laboratorio Hospital Central Reconquista", expresaron.

Por otra parte recordaron: "Las condiciones climáticas favorecen al aumento de casos de dengue, por lo que solicita a loes ciudadanos colaborar limpiando sus patios y difundiendo entre sus allegados la importancia que tiene la descacharrización".

Además brindaron las siguientes recomendaciones

• Vaciar y colocar boca abajo baldes, botellas y todo tipo de recipientes que acumulen agua.

• Cambiar periódicamente agua de floreros y bebederos de mascotas.

• Mantener desmalezados patios y jardines.

• No se automedique y concurra al Centro de Salud más cercano, los síntomas pueden confundirse con una gripe fuerte.